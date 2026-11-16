Phương Oanh hạnh phúc ở Hàn Quốc

Mới đây, diễn viên Phương Oanh tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc bên hai con trong chuyến đi Hàn Quốc. Nếu trước đó nữ diễn viên từng hài hước than thở về sự “bất ổn” khi đưa hai “đồng nghiệp nhí” đi cùng, lần này cô lại nhận được sự hợp tác đầy bất ngờ từ Jimmy và Jenny.

Đính kèm video, Phương Oanh viết: “Rất là trộm vía với sự hợp tác nhiệt tình từ hai bạn diễn nhí của mẹ”. Trong clip, cặp song sinh xuất hiện với vẻ ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn và phối hợp cùng mẹ trong những hoạt động ghi hình. Những khoảnh khắc gần gũi, tự nhiên của ba mẹ con tạo nên không khí ấm áp, nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.

Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc bên hai con trong chuyến đi Hàn Quốc.

Chuyến đi lần này không đơn thuần là kỳ nghỉ của gia đình. Phương Oanh đưa Jimmy và Jenny sang Hàn Quốc để kết hợp công việc, thực hiện bộ ảnh thời trang và ghi hình quảng cáo. Nữ diễn viên cũng tranh thủ đưa các con tham quan, trải nghiệm những địa điểm nổi tiếng. Việc vừa hoàn thành lịch trình làm việc, vừa chăm sóc hai em bé nhỏ tuổi chắc chắn đòi hỏi không ít sự sắp xếp và kiên nhẫn.

Trước đó, Phương Oanh từng tiết lộ chuyến công tác có phần vất vả khi một bé khó ngồi yên lâu, bé còn lại đôi lúc dễ hờn dỗi. Cách nữ diễn viên gọi hai con là “đồng nghiệp nhí” khiến nhiều khán giả bật cười. Tuy nhiên, qua những hình ảnh mới, Jimmy và Jenny lại cho thấy sự ngoan ngoãn, hợp tác khi đồng hành cùng mẹ.

Ở tuổi 37, Phương Oanh đang dành nhiều sự quan tâm cho cuộc sống gia đình và hai con nhỏ. Sau khi hoàn thành bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025, cô chưa công bố dự án phim truyền hình mới. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chăm sóc con, vào bếp nấu ăn đến các chuyến đi kết hợp công việc.

Diễn viên Phương Oanh.

Phương Oanh cũng dần cởi mở hơn trong việc cập nhật hình ảnh cá nhân sau khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng. Thay vì liên tục tham gia các hoạt động giải trí như trước, cô lựa chọn những công việc phù hợp với quỹ thời gian dành cho gia đình. Chuyến đi Hàn Quốc cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì công việc, đồng thời tạo điều kiện để hai con được đồng hành trong những trải nghiệm mới.

Trước khi được chú ý với hình ảnh người mẹ của hai em bé song sinh, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên với diễn xuất qua bộ phim Hoa bay năm 2012. Nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ và Ngược chiều nước mắt.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Oanh đến với vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu. Đến năm 2018, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê giúp tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi, đồng thời khẳng định khả năng đảm nhận những nhân vật có số phận và tâm lý phức tạp. Sau đó, Phương Oanh tiếp tục ghi dấu qua Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận, Những ngày không quên và Hương vị tình thân.

Năm 2025, Phương Oanh trở lại màn ảnh sau thời gian tập trung cho gia đình với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật người phụ nữ trưởng thành, trải qua những thử thách trong hôn nhân mang đến cho cô một màu sắc diễn xuất khác biệt. Hiện tại, dù chưa có thông báo về dự án phim tiếp theo, những cập nhật đời thường của Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm. Hình ảnh nữ diễn viên vui vẻ bên Jimmy và Jenny tại Hàn Quốc tiếp tục cho thấy một nhịp sống vừa bận rộn với công việc, vừa có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên các con.