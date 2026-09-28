Phương Oanh hạnh phúc đón ngày trọng đại bên hội bạn thân

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đăng tải hình ảnh diễn viên Phương Oanh vui vẻ đón sinh nhật cùng hội bạn thân, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Mừng sinh nhật nàng Ỉn”. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, thoải mái tận hưởng ngày đặc biệt bên những người thân thiết.

Ngày 23/9 là sinh nhật của diễn viên Phương Oanh. Cô sinh năm 1989 tại Hà Nam và bước vào nghệ thuật với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Từ những ngày đầu theo nghề, nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Gái già xì tin và dần tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh nhỏ.

Diễn viên Phương Oanh vui vẻ đón sinh nhật cùng hội bạn thân.

Ở tuổi 37, diễn viên Phương Oanh hiện có nhịp sống khá khác so với giai đoạn liên tục xuất hiện trên truyền hình. Sau khi trở thành mẹ của hai con, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, chăm sóc các con và tận hưởng những hoạt động đời thường. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trong năm 2026 chủ yếu xoay quanh nấu ăn, thời trang, những chuyến đi và khoảnh khắc bên các con.

Đáng chú ý, trước khi bước vào giai đoạn hiện tại, diễn viên Phương Oanh từng có khoảng bốn năm rời xa phim trường. Năm 2025, cô đánh dấu màn tái xuất bằng vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là nhân vật một người phụ nữ đã lập gia đình, có nhiều trăn trở trong đời sống hôn nhân và hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Vai Mỹ Anh cũng mang đến cho diễn viên Phương Oanh một thử thách khác với những nhân vật từng làm nên tên tuổi của cô. Nhân vật được xây dựng với nhiều nét gần gũi với trải nghiệm của một người vợ, người mẹ, khiến nữ diễn viên cho biết cô chịu áp lực khi muốn tạo nên một hình tượng đủ chân thật và chạm đến cảm xúc khán giả.

Trước Gió ngang khoảng trời xanh, diễn viên Phương Oanh đã ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm truyền hình. Trong đó, Lặng yên dưới vực sâu giúp cô nhận được sự chú ý với vai Súa; còn Quỳnh Búp Bê đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả khi cô hóa thân thành Quỳnh, cô gái có số phận nhiều biến cố.

Diễn viên Phương Oanh.

Sau đó, diễn viên Phương Oanh tiếp tục đảm nhận vai Phương Nam trong Hương vị tình thân. Đây là một trong những vai diễn dài hơi nhất của cô, đồng thời trở thành dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp truyền hình. Sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều cảm xúc và cho biết đây là vai diễn để lại cho cô nhiều hoài niệm.

Ngoài Quỳnh Búp Bê và Hương vị tình thân, phim Phương Oanh còn có Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận cùng nhiều tác phẩm khác. Điểm đáng chú ý trong hành trình của nữ diễn viên là cô thường xuyên thử sức với những dạng nhân vật có hoàn cảnh và tính cách khác nhau, từ cô gái vùng cao đến người phụ nữ hiện đại trong đời sống gia đình.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, diễn viên Phương Oanh hiện dành nhiều thời gian cho gia đình và cuộc sống riêng, đồng thời chưa công bố dự án phim mới. Ở tuổi 37, nữ diễn viên đón sinh nhật bên những người bạn thân thiết, khép lại một ngày đặc biệt bằng những khoảnh khắc đời thường.