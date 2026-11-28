Tối 27/11, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi đảm nhận vị trí vedette trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Nữ diễn viên diện bodysuit đỏ xuyên thấu, kết hợp áo choàng dài và lông vũ, khoe vóc dáng thon gọn cùng thần thái tự tin.

Để có được diện mạo này, Phương Oanh đã dành thời gian chăm chút ngoại hình trước khi trở lại sàn catwalk. Trước đó, nữ diễn viên tiết lộ giảm hơn 4 kg trong một tháng nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì tập luyện.

Phương Oanh cho biết sau tuổi 35, cô nhận thấy cơ thể dễ tăng cân nhưng lại khó giảm hơn trước. Dịp Trung thu vừa qua, nữ diễn viên từng thừa nhận tăng cân do yêu thích bánh dẻo trứng muối. Tuy nhiên, khi có những dự án liên quan đến thời trang, cô quyết định xây dựng lộ trình siết cân nghiêm túc.

Phương Oanh đảm nhận vị trí vedette trong show diễn tối 27/11.

Một trong những thói quen được Phương Oanh duy trì là tập yoga khoảng 3 buổi mỗi tuần. Bên cạnh vận động, cô cũng điều chỉnh thực đơn theo hướng lành mạnh, ưu tiên những món ăn thanh nhẹ, giàu chất xơ và protein.

Salad cá hồi là một trong những món ăn yêu thích của nữ diễn viên. Với các bữa phụ, cô lựa chọn ngũ cốc ăn cùng sữa chua. Việc tự chuẩn bị đồ ăn giúp Phương Oanh chủ động hơn trong việc kiểm soát thành phần dinh dưỡng.

Sau một tháng kiên trì, nữ diễn viên giảm được hơn 4 kg và hài lòng với thành quả. Dù vậy, cô vẫn đặt mục tiêu giảm thêm khoảng 2 kg để có hình ảnh đẹp hơn khi lên hình.

Phương Oanh dành thời gian tập luyện, giảm hơn 4 kg để chuẩn bị cho màn tái xuất.

Màn xuất hiện tại show diễn của Lê Minh Ngọc đánh dấu lần trở lại sàn catwalk đáng chú ý của Phương Oanh sau gần 10 năm vắng bóng. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên qua Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, cô từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Những năm gần đây, Phương Oanh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh vào bếp nấu nướng, vun vén cuộc sống gia đình. Vì vậy, màn tái xuất trên sàn diễn lần này cũng mang đến hình ảnh khác biệt của nữ diễn viên sau thời gian tập trung cho cuộc sống riêng.