Phương Oanh gây xôn xao

Mới đây, diễn viên Phương Oanh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải video mới thuộc series Bếp nàng Ỉn trên trang cá nhân. Dù không phải hoạt động nghệ thuật hay thông tin về một dự án phim, sự xuất hiện của nữ diễn viên vẫn nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc và sự khéo léo, một số khán giả còn nhắc đến cuộc sống riêng của cô.

Trong video, Phương Oanh xuất hiện với diện mạo chỉn chu, diện trang phục thanh lịch và để tóc búi gọn gàng. Nữ diễn viên lựa chọn giới thiệu những món ăn mang hương vị miền Tây, lấy tiêu xanh làm nguyên liệu tạo điểm nhấn. Từ dạ dày hầm tiêu xanh, cá kho tộ đến ốc nướng tiêu xanh, Phương Oanh tiếp tục thể hiện niềm yêu thích dành cho ẩm thực thông qua cách chuẩn bị và trình bày món ăn đẹp mắt.

Phương Oanh gây chú ý khi xuất hiện trong video nấu ăn mới trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Không đi sâu vào những công thức phức tạp, Phương Oanh chủ yếu chia sẻ trải nghiệm nấu nướng và những mẹo nhỏ giúp công việc nội trợ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, nữ diễn viên nhắc đến hai con nhỏ đang trong giai đoạn quấn mẹ. Chính vì vậy, cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để vừa chuẩn bị bữa ăn, vừa có thêm những khoảnh khắc vui chơi cùng các con.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo khán giả dành lời khen cho Phương Oanh. Một tài khoản bình luận "Vừa xinh đẹp, vừa đảm đang. 10đ. Không có nhưng". Người khác bày tỏ "Chị vừa giỏi vừa đảm đang lại còn xinh nữa ạ". Thậm chí, không ít người còn dành sự quan tâm cho bộ trang phục nữ diễn viên lựa chọn, cho thấy sức hút của Phương Oanh không chỉ đến từ khả năng nấu nướng.

Những khoảnh khắc đời thường của Phương Oanh luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: FBNV.

Thực tế, việc Phương Oanh thu hút sự quan tâm qua những video nấu ăn không còn xa lạ với công chúng. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi tự tay thực hiện món bún cá Hà Nội trong tiết trời thu. Từ những nguyên liệu quen thuộc, cô tạo nên bữa ăn được nhiều khán giả đánh giá cao nhờ sự tỉ mỉ và cách trình bày bắt mắt.

Đáng chú ý, Phương Oanh từng chia sẻ quan điểm rằng nữ công gia chánh không phải khuôn mẫu bắt buộc đối với phụ nữ. Theo cô, việc chăm chút căn bếp là một lựa chọn xuất phát từ niềm vui và mong muốn mang đến sự ấm áp cho gia đình. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao những nội dung đời thường của nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút dù không gắn với các hoạt động giải trí.

Sinh năm 1989, Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Đặc biệt, vai diễn trong Quỳnh Búp Bê từng giúp cô tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ khả năng thể hiện những chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật.

Phương Oanh từng ghi dấu ấn qua loạt vai diễn ấn tượng trên màn ảnh Việt. Ảnh: FBNV.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình vào năm 2023 và đón cặp song sinh Jimmy, Jenny vào tháng 5/2024, Phương Oanh dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Tần suất xuất hiện trong các dự án nghệ thuật của cô cũng giảm so với trước, trong khi những video về chăm sóc con cái và nấu nướng ngày càng trở thành nội dung quen thuộc trên trang cá nhân.

Từng được biết đến qua những vai diễn nhiều biến cố, Phương Oanh ở đời thường lại mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi hơn. Sự đối lập giữa nhân vật trên màn ảnh và cuộc sống phía sau ống kính cũng là một trong những yếu tố khiến khán giả tiếp tục quan tâm đến nữ diễn viên.

Mọi động thái của Phương Oanh vẫn nhận được sự chú ý dù nữ diễn viên chưa công bố dự án phim mới. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, Phương Oanh chưa công bố kế hoạch cụ thể cho lần trở lại màn ảnh tiếp theo. Dẫu vậy, những động thái mới của cô vẫn thường xuyên nhận được sự chú ý. Với khán giả yêu thích Quỳnh Búp Bê hay Hương Vị Tình Thân, câu hỏi Phương Oanh sẽ tái xuất với vai diễn nào vẫn là điều đáng chờ đợi.