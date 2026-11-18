Từng là nữ diễn viên sở hữu sự nghiệp nổi bật, cuộc sống gia đình được nhiều người chú ý, Phương Oanh hiện chọn cách xuất hiện kín đáo hơn sau những biến cố. Những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên bên hai con khiến khán giả chú ý, đặc biệt là sự thay đổi trong cách cô thể hiện cảm xúc trước ống kính.

Trước khi những ồn ào đời tư liên tiếp xuất hiện, Phương Oanh từng có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô đến từ vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê (2018). Nhân vật có số phận nhiều bi kịch giúp nữ diễn viên tạo được dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Sau đó, cô tiếp tục ghi điểm qua Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân và nhiều dự án truyền hình khác. Đặc biệt, vai Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân giúp tên tuổi Phương Oanh ngày càng được củng cố trên màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh rạng rỡ của Phương Oanh vào 2 năm trước. Ảnh: FBNV

Không chỉ được quan tâm bởi sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của nữ diễn viên cũng từng nhận nhiều sự chú ý. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Phương Oanh đón cặp song sinh Jimmy và Jenny vào tháng 5/2024. Trên mạng xã hội, cô từng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh chăm chút ngoại hình, tận hưởng những chuyến đi và dành thời gian cho bản thân. Trong nhiều bức ảnh trước đây, nữ diễn viên xuất hiện với nụ cười tươi tắn, thần thái tự tin và phong cách chỉn chu.

Tuy nhiên, sau những biến cố liên quan đến gia đình, Phương Oanh dần hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên ít cập nhật mạng xã hội, không thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí và cũng không có nhiều chia sẻ về những ồn ào đời tư. Thay vì lên tiếng giải thích hay phản hồi trước những bàn luận, cô chọn cách giữ im lặng, dành thời gian cho hai con và cuộc sống riêng.

Thời gian gần đây, Phương Oanh bắt đầu xuất hiện trở lại với những nội dung gần gũi hơn. Không còn thường xuyên là những bộ ảnh thời trang cầu kỳ hay khoảnh khắc tại sự kiện, hình ảnh nữ diễn viên hiện gắn với căn bếp gia đình, những bữa cơm tự tay chuẩn bị và khoảng thời gian vui đùa bên Jimmy, Jenny. Dù ít nhưng những bài đăng hay video nấu ăn của nữ diễn viên nhận về hàng chục triệu lượt xem và quan tâm từ khác giả. Cô cũng dần nối lại công việc, nhận lời làm mẫu ảnh cho thương hiệu thời trang và thực hiện các nội dung quảng cáo.

Những hình ảnh của Phương Oanh khi trở lại gây chú ý với nụ cười và ánh mắt có đôi nét đượm buồn. Ảnh: FBNV

Những hình ảnh của Phương Oanh khi trở lại gây chú ý với nụ cười và ánh mắt có đôi nét đượm buồn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, điều khiến nhiều người chú ý trong những hình ảnh gần đây của Phương Oanh chính là nụ cười và ánh mắt. Nữ diễn viên vẫn mỉm cười trước ống kính, nhưng nụ cười dường như không còn rạng rỡ, vô tư như những hình ảnh từng được cô chia sẻ trước đây. Thay vào đó là nét cười nhẹ, có phần e dè và khép nép. Ánh mắt của Phương Oanh cũng mang đến cảm giác trầm lắng hơn, không còn thể hiện rõ sự tươi vui, tự tin như ngày nào. Dù vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp, biểu cảm của nữ diễn viên khiến những bức hình trở nên có phần khác biệt.

Nếu trước đây, Phương Oanh thường xuất hiện với nụ cười tươi rói, gương mặt rạng rỡ và ánh mắt đầy sức sống, thì hiện tại, hình ảnh ấy dường như đã có những thay đổi. Nụ cười vẫn hiện hữu nhưng trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt đôi khi khiến người xem có cảm giác chất chứa nhiều tâm sự. Sự đối lập giữa hai thời điểm càng khiến khán giả chú ý đến diện mạo và thần thái của nữ diễn viên sau những biến cố. Dẫu không thể nhìn vào một ánh mắt hay nụ cười để đoán định tâm trạng của một người, sự thay đổi trong cách Phương Oanh xuất hiện trước công chúng vẫn là điều dễ nhận ra.

Những hình ảnh của Phương Oanh khi trở lại gây chú ý với nụ cười và ánh mắt có đôi nét đượm buồn. Ảnh: FBNV

Sau nhiều thăng trầm, Phương Oanh chưa cho thấy ý định trở lại với nhịp hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Ở hiện tại, cô vẫn duy trì công việc, chăm sóc hai con và tìm niềm vui trong những điều bình dị. Nụ cười có thể đã khác, nhưng hành trình phía trước của nữ diễn viên vẫn đang tiếp tục.