Tối 27/11, Phương Oanh đảm nhận vị trí vedette trong một show diễn thời trang tại Hà Nội. Xuất hiện trong bộ bodysuit đỏ kết hợp áo choàng voan xuyên thấu, nữ diễn viên gây chú ý với diện mạo nổi bật và thần thái tự tin khi sải bước trên sân khấu.

Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, phần ống loe đính cườm của trang phục được ghi nhận có lúc vướng vào chân, khiến bước đi của Phương Oanh không thực sự thoải mái. Dù vậy, nữ diễn viên không để sự cố làm gián đoạn màn trình diễn. Phương Oanh tiếp tục sải bước, giữ nhịp trình diễn và hoàn thành phần catwalk. Thay vì để sự cố trở thành tâm điểm, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh cho đến khi kết thúc màn xuất hiện.

Phương Oanh đã có quãng thời gian dài không trình diễn thời trang. Lần gần nhất cô xuất hiện trên sàn catwalk tại một sự kiện thời trang lớn là năm 2018. Vì vậy, việc trở lại với vị trí vedette sau nhiều năm không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Nữ diễn viên cho biết cô đã tự tập catwalk tại nhà ngay sau khi nhận lời tham gia. Tuy nhiên, do không có cơ hội tập luyện trực tiếp trên sân khấu trước đó, cô vẫn cảm thấy bỡ ngỡ, đặc biệt khi nhìn thấy sân khấu có bậc thang.

Chia sẻ về lý do nhận lời trình diễn, Phương Oanh cho biết cô muốn hai con Khang và Hạ có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ tự tin, rực rỡ trong công việc. Nữ diễn viên cũng hạnh phúc khi nghe các con khen mẹ xinh đẹp.

Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi qua các bộ phim truyền hình, Phương Oanh từng có thời gian hoạt động với vai trò người mẫu. Sau nhiều năm tập trung cho diễn xuất và cuộc sống gia đình, lần trở lại sàn catwalk này là một trải nghiệm đặc biệt với nữ diễn viên.

Một sự cố nhỏ có thể khiến màn trình diễn không hoàn toàn như dự tính, nhưng Phương Oanh vẫn hoàn thành phần việc của mình. Có lẽ, điều đáng chú ý không nằm ở việc mọi bước đi đều hoàn hảo, mà ở cách cô giữ bình tĩnh và tiếp tục trình diễn khi gặp tình huống ngoài mong muốn.