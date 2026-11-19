Mới đây, diễn viên Phương Oanh chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc gần gũi bên hai con. Video thu hút sự chú ý nhờ những tương tác tự nhiên, tràn ngập tiếng cười giữa nữ diễn viên và các bé.

Đính kèm đoạn clip, Phương Oanh hài hước viết: "Có thể hỏi 2 câu 'mẹ xinh không?' và 'yêu mẹ không?' 100 lần/ngày. Có mom nào giống tui không". Câu hỏi quen thuộc của nhiều bà mẹ nhanh chóng tạo sự đồng cảm, bởi phía sau sự dí dỏm là mong muốn được gần gũi, nhận những lời yêu thương từ các con.

Phương Oanh nhận được nhiều bình luận tích cực.

Bài đăng của Phương Oanh nhận được nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự yêu mến, đồng thời lên tiếng bênh vực nữ diễn viên trước những thăng trầm và ý kiến trái chiều cô từng đối diện. Một tài khoản viết: "Sóng gió mà vẫn kiên cường. Phụ nữ nên học hỏi chứ không phải ghen tị. Ngưỡng mộ chị".

Một bình luận khác dành lời khen cho sự tháo vát của Phương Oanh: "Mê bà ghê. Đứng vững hiên ngang trước sóng gió dồn dập. Xinh đẹp, kiếm tiền giỏi, chăm con tốt, đảm đang tháo vát. Một mình cân cả thế giới trên vai".

Những lời động viên này cho thấy một bộ phận khán giả đang dành sự quan tâm đến cuộc sống hiện tại của Phương Oanh, thay vì chỉ nhắc lại những ồn ào từng xuất hiện. Hình ảnh cô vui vẻ bên các con cũng nhận được thiện cảm bởi sự gần gũi, đời thường.

Thời gian qua, Phương Oanh ít xuất hiện trong các dự án phim truyền hình mới so với giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đó. Nữ diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho gia đình và việc chăm sóc các con. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Phương Oanh thường cho thấy cuộc sống xoay quanh những sinh hoạt thường ngày, từ vui chơi cùng con đến những khoảnh khắc nghỉ ngơi tại nhà.

Diễn viên Phương Oanh.

Trước khi được chú ý bởi cuộc sống đời tư, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh Búp Bê, Ngược Chiều Nước Mắt, Cô Gái Nhà Người Ta và Hương Vị Tình Thân. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh Búp Bê giúp tên tuổi Phương Oanh đến gần hơn với đông đảo khán giả nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc và khả năng thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp.

Sau đó, Phương Oanh tiếp tục tạo dấu ấn với vai Nam trong Hương Vị Tình Thân. Nhân vật có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu tình cảm giúp nữ diễn viên nhận được thêm sự yêu mến. Đây cũng là một trong những vai diễn nổi bật trong sự nghiệp phim truyền hình của cô.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh chưa có thông tin xác nhận về một dự án phim mới. Tuy nhiên, những khoảnh khắc đời thường được nữ diễn viên chia sẻ vẫn thu hút sự quan tâm. Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Phương Oanh đang cho thấy hình ảnh gần gũi hơn trong vai trò người mẹ, đồng thời nhận được những lời động viên từ khán giả sau nhiều biến động trong cuộc sống.