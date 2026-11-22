Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân. Trong đó, vai diễn Quỳnh từng tạo nên dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả chú ý. Sau thời gian tập trung cho cuộc sống gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025. Tuy nhiên, kể từ khi bộ phim khép lại, Phương Oanh chưa công bố thêm vai diễn mới.

Ở tuổi 37, cuộc sống của nữ diễn viên hiện xoay quanh việc chăm sóc cặp song sinh Jimmy và Jenny, điều hành công việc kinh doanh, hợp tác quảng cáo và duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuyện chăm con đến các video nấu ăn trong chuỗi nội dung Bếp nàng Ỉn. Đầu tháng 11/2026, Phương Oanh còn đưa hai con sang Hàn Quốc du lịch. Những hoạt động này giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm, dù chưa có thêm sản phẩm diễn xuất mới.

Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả qua những hình ảnh và video chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Theo những chia sẻ về lịch sinh hoạt, Phương Oanh thường bắt đầu ngày mới từ khoảng 6 giờ 30, chuẩn bị và đưa các con đến trường trước khi giải quyết công việc kinh doanh, gặp gỡ đối tác hoặc thực hiện nội dung quảng cáo. Lịch trình ấy cho thấy cô vẫn duy trì nhiều hoạt động, nhưng phần lớn có thể chủ động sắp xếp thời gian. Trong khi đó, việc tham gia một bộ phim truyền hình thường đòi hỏi diễn viên theo sát lịch quay kéo dài, có mặt tại phim trường trong nhiều giờ và đôi khi phải di chuyển đến địa điểm xa nhà.

Đây cũng là bài toán từng được Lan Phương chia sẻ khi trở lại làm việc sau những biến động trong cuộc sống riêng. Để tiếp tục theo đuổi diễn xuất và chăm sóc hai con, cô từng đưa các bé cùng người hỗ trợ đến phim trường, thuê chỗ ở gần địa điểm quay khi lịch trình kéo dài. Trong thời gian chờ đến lượt diễn, nữ diễn viên tranh thủ chăm con, đọc kịch bản hoặc chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Cô cũng từng xem công việc diễn xuất như một cách giúp bản thân cân bằng tinh thần sau những trải nghiệm cá nhân. Hành trình này cho thấy việc trở lại với phim ảnh không chỉ phụ thuộc vào mong muốn mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian và người hỗ trợ chăm sóc con.

Với Phương Oanh, thử thách có thể nằm ở việc sắp xếp lại nhịp sống vốn đang xoay quanh hai con nhỏ và những công việc linh hoạt. Nếu nhận một dự án có lịch quay dày, cô sẽ cần dành nhiều thời gian hơn cho phim trường, đồng thời tìm được phương án chăm sóc các bé trong thời gian vắng nhà. Đây là sự thay đổi đáng kể so với việc sản xuất nội dung tại nhà, tham gia sự kiện hoặc thực hiện các hợp đồng quảng cáo có lịch trình chủ động hơn.

Bên cạnh chuyện chăm con, những biến động trong cuộc sống gia đình thời gian qua cũng khiến Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, chăm sóc hai con và xuất hiện trong một số công việc quảng cáo, thời trang. Chưa có thông tin xác nhận những vấn đề riêng tư này là nguyên nhân khiến cô chưa trở lại phim trường. Vì thế, việc Phương Oanh chưa nhận vai mới vẫn cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì quy kết cho một yếu tố cụ thể.

Nữ diễn viên dành phần lớn thời gian hiện tại để chăm sóc cặp song sinh Jimmy và Jenny. Ảnh: FBNV

Thực tế, sức hút trên mạng xã hội giúp Phương Oanh giữ được sự hiện diện trước công chúng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những vai diễn mới. Sau dấu ấn của Quỳnh búp bê và Hương vị tình thân, khán giả vẫn có lý do chờ đợi cô trở lại với một nhân vật đủ sức tạo dấu ấn. Khi nào nữ diễn viên sẵn sàng cân bằng lịch trình gia đình, công việc cá nhân và cường độ của một đoàn phim, đó sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời điểm tái xuất màn ảnh.