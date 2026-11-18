Thời gian gần đây, Phương Oanh duy trì nhịp sống xoay quanh công việc và gia đình. Cô bắt đầu ngày mới từ khoảng 6h30 sáng, chuẩn bị và đưa hai con Jimmy, Jenny đến trường. Sau đó, nữ diễn viên xử lý công việc, gặp gỡ đối tác và giải quyết những kế hoạch cá nhân. Khi trở về nhà, cô tiếp tục dành thời gian nấu ăn, chăm sóc và đồng hành cùng các con.

Có thể thấy, dù không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Phương Oanh vẫn duy trì những hoạt động riêng thay vì hoàn toàn rút lui khỏi công việc. Đáng chú ý, nữ diễn viên gần đây còn nhận lời làm mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang. Đây được xem là tín hiệu cho thấy cô đang từng bước trở lại với lĩnh vực từng gắn bó trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua màn ảnh nhỏ.

Phương Oanh dậy sớm, tất bật với công việc xoay quanh gia đình. Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động trong nước, Phương Oanh còn có chuyến công tác tại Hàn Quốc, kết hợp chụp ảnh thời trang và quay quảng cáo. Đặc biệt, cô đưa cả hai con Jimmy và Jenny đồng hành trong chuyến đi. Hình ảnh này phần nào cho thấy cách nữ diễn viên cân bằng giữa công việc và trách nhiệm chăm sóc gia đình.

Trong khi đó, trước những ồn ào liên quan đến cuộc sống riêng, Phương Oanh lựa chọn giữ im lặng, không có động thái công khai đáng chú ý để phản hồi. Cô cũng không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh đời tư, thay vào đó tập trung cập nhật một số hoạt động thường ngày và khoảnh khắc bên các con.

Theo những thông tin được chia sẻ, Hà Nội vẫn là nơi gắn với cuộc sống thường nhật của nữ diễn viên. Chuyến đi Hàn Quốc vừa qua là hoạt động công tác kết hợp quảng cáo, không đồng nghĩa với việc cô chuyển nơi sinh sống.

Phương Oanh đến Hàn Quốc làm người mẫu ảnh, quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang.

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, nữ diễn viên từng có thời gian hoạt động sôi nổi trên màn ảnh nhỏ và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Phương Oanh cũng nhận được nhiều chú ý. Sau khi kết hôn với doanh nhân Shark Bình, nữ diễn viên đón hai con song sinh Jimmy và Jenny. Kể từ khi làm mẹ, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời thu hẹp các hoạt động nghệ thuật. Những cập nhật gần đây cho thấy Phương Oanh đang từng bước cân bằng giữa việc chăm sóc hai con và duy trì công việc cá nhân, trong đó có hoạt động kinh doanh, thời trang và sản xuất nội dung.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh chưa công bố kế hoạch trở lại màn ảnh với một dự án phim truyền hình mới. Thay vào đó, cô đang duy trì công việc, chăm sóc hai con và từng bước nối lại các hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Sau khoảng thời gian ít xuất hiện, cuộc sống của nữ diễn viên dường như đang dần ổn định theo một nhịp điệu mới, với gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu.