Phương Oanh đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi 36

Ở tuổi 36, Phương Oanh đang cho thấy một nhịp sống khác so với giai đoạn từng phủ sóng dày đặc trên truyền hình. Thay vì liên tục xuất hiện tại phim trường hay các sự kiện giải trí, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hai con song sinh Jimmy và Jenny, căn bếp quen thuộc cùng những sở thích đời thường.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ loạt ảnh mới của con trai Jimmy trên trang cá nhân. Cậu bé xuất hiện trong bộ đồ màu xanh, mái tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt lanh lợi và khá điềm tĩnh trước ống kính. Nữ diễn viên hài hước viết rằng chỉ cần chỉnh tóc một chút, con trai đã trông bảnh bao hơn hẳn.

Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc mới của con trai, một trong những niềm vui đời thường của nữ diễn viên ở hiện tại.

Khoảnh khắc nhỏ này tiếp tục cho thấy cuộc sống hiện tại của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh các con. Jimmy và Jenny chào đời vào tháng 5 năm 2024, hiện đã hơn 2 tuổi. Hai bé thường xuyên xuất hiện trong những video, hình ảnh được mẹ chia sẻ, từ giờ ăn, lúc vui chơi đến những chuyến đi ngắn của ba mẹ con.

Phương Oanh từng gọi giai đoạn các con bước vào tuổi lên 2 là những cơn bão nhỏ đáng yêu. Theo cô, đây là lúc trẻ bắt đầu có cảm xúc và mong muốn riêng nhưng chưa biết cách diễn đạt đầy đủ. Vì vậy, chính cha mẹ cũng phải học cách bình tĩnh, kiên nhẫn và trưởng thành cùng con.

Bên cạnh thời gian chăm sóc Jimmy và Jenny, Phương Oanh còn tìm thấy niềm vui trong căn bếp. Những tháng gần đây, nữ diễn viên thường xuyên đăng video nấu ăn, giới thiệu các món như xôi gà roti, nộm gà xé phay rau rút cùng nhiều bữa cơm gia đình được chuẩn bị khá chỉn chu. Cô từng chia sẻ rằng vào bếp khiến đôi tay bận rộn nhưng tâm hồn lại thảnh thơi.

Ngoài chăm sóc các con, Phương Oanh thường xuyên vào bếp và chia sẻ những bữa cơm gia đình trên mạng xã hội.

Đây là hình ảnh khá khác so với Phương Oanh của những năm trước, khi công chúng chủ yếu biết đến cô qua các nhân vật có số phận nhiều biến động. Nữ diễn viên từng ghi dấu với Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận và Hương vị tình thân.

Trong đó, Quỳnh búp bê được xem là một trong những bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của Phương Oanh. Nhân vật Quỳnh mang nhiều tổn thương và trải qua hành trình đấu tranh để giành lại cuộc sống của chính mình. Sau đó, vai Phương Nam trong Hương vị tình thân tiếp tục giúp nữ diễn viên khẳng định vị trí trên màn ảnh giờ vàng với hình tượng mạnh mẽ, thẳng thắn và giàu cảm xúc.

Sau thời gian tạm gác diễn xuất để tập trung cho gia đình, Phương Oanh trở lại phim truyền hình với Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025. Vai Mỹ Anh đánh dấu màn tái xuất sau khoảng 4 năm vắng bóng. Nhân vật là một người vợ, người mẹ phải đối diện những biến động trong hôn nhân, tạo điều kiện để nữ diễn viên thể hiện lối diễn tiết chế và trưởng thành hơn.

Gió ngang khoảng trời xanh đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau khoảng bốn năm tạm gác diễn xuất để tập trung cho gia đình.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, Phương Oanh chưa công bố thêm dự án phim mới. Thay vì vội vàng trở lại trường quay, nữ diễn viên duy trì công việc kinh doanh, sản xuất nội dung trên mạng xã hội, thử sức với tiếp thị liên kết và tiếp tục dành phần lớn thời gian cho hai con.

Điều đáng chú ý là dù tạm thời không có phim mới, Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả. Những video nấu ăn, hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc bên Jimmy và Jenny thường thu hút lượng tương tác lớn. Bên dưới các bài đăng, nhiều người vẫn nhắc lại những vai diễn cũ và mong cô sớm trở lại màn ảnh.

Với Phương Oanh, sự quan tâm này cho thấy những nhân vật từng thể hiện vẫn còn sức sống trong ký ức người xem. Một diễn viên có thể tạm rời phim trường, nhưng nếu vai diễn đủ dấu ấn, mối liên kết với khán giả vẫn được duy trì theo một cách khác.

Dù chưa công bố dự án phim mới trong năm 2026, Phương Oanh vẫn duy trì sự kết nối với khán giả qua những chia sẻ về công việc và cuộc sống.

Ở hiện tại, hạnh phúc của Phương Oanh dường như không còn được đo bằng số lượng dự án hay mức độ xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên có thể dành một buổi chiều vào bếp, đưa các con đi chơi, ghi lại khoảnh khắc Jimmy thay đổi kiểu tóc hay trò chuyện với Jenny trong bữa ăn và vẫn tìm thấy niềm vui trọn vẹn từ những điều ấy.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh đang bước vào một giai đoạn chậm hơn nhưng chủ động hơn. Cô vẫn là nữ diễn viên của Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Gió ngang khoảng trời xanh, nhưng đồng thời cũng là một người mẹ dành nhiều thời gian để chứng kiến từng thay đổi nhỏ của các con.

Ở tuổi 36, Phương Oanh lựa chọn nhịp sống chậm hơn, cân bằng giữa công việc, những sở thích riêng và thời gian dành cho hai con.

Ở tuổi 36, Phương Oanh chưa nói nhiều về những kế hoạch điện ảnh tiếp theo. Dù vậy, từ cách cô trở lại mạng xã hội, duy trì công việc và tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình, có thể thấy nữ diễn viên đang tìm được một trạng thái cân bằng mới. Và ở thời điểm này, hạnh phúc của Phương Oanh có lẽ nằm ngay trong những điều bình dị mà cô đang lựa chọn mỗi ngày.