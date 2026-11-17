Giờ đây, nữ diễn viên dần xuất hiện trở lại qua căn bếp quen thuộc, những khoảnh khắc bên các con và các chia sẻ đời thường. Không ồn ào, không cần một vai diễn mới để gây chú ý, cô dường như đang tìm lại sự bình yên theo cách riêng.

Có một thời gian, Phương Oanh là cái tên gần như phủ sóng màn ảnh nhỏ. Quỳnh Búp Bê, Cô Gái Nhà Người Ta, Hương Vị Tình Thân không chỉ mang đến cho cô danh tiếng mà còn tạo nên những nhân vật được khán giả nhớ đến trong nhiều năm. Với một diễn viên, không phải vai diễn nào cũng có thể trở thành dấu ấn, càng không dễ để liên tục tạo được sự đồng cảm với người xem. Phương Oanh từng làm được điều đó.

Dù vậy, cuộc sống của một nghệ sĩ không chỉ có những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Sau nhiều năm hoạt động liên tục, cô lựa chọn tạm dừng để dành thời gian cho gia đình. Đến năm 2025, Phương Oanh mới trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Màn tái xuất từng được chờ đợi, nhưng sau khi bộ phim kết thúc, nữ diễn viên không tiếp tục xuất hiện trong dự án mới. Trên mạng xã hội, cô cũng có quãng thời gian khá im ắng.

Sau những biến động kể từ ngày trở lại màn ảnh, Phương Oanh từng có khoảng thời gian gần như biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Ảnh: FBNV

Sự im lặng ấy từng khiến khán giả tò mò, nhưng có lẽ điều đáng suy nghĩ hơn là cách công chúng thường nhìn nhận sự vắng mặt của một nghệ sĩ. Khi một diễn viên liên tục xuất hiện, họ được xem là đang giữ sức nóng. Khi ít hoạt động, lập tức có những câu hỏi về sự nghiệp, vị trí và khả năng trở lại. Dường như người nổi tiếng luôn phải chứng minh mình vẫn đang hiện diện, ngay cả khi họ có những lý do riêng để bước chậm lại.

Phương Oanh cũng không nằm ngoài sự quan tâm ấy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô đang cho thấy một hình ảnh khác. Thay vì xuất hiện qua những vai diễn hay hoạt động giải trí, nữ diễn viên trở lại với căn bếp, những món ăn tự tay chuẩn bị và các khoảnh khắc chăm sóc hai con. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành cách cô kết nối với khán giả sau một quãng thời gian ít chia sẻ.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc căn bếp có thể thay thế phim trường hay những video đời thường có thể duy trì danh tiếng đến đâu. Giá trị của sự trở lại này nằm ở chỗ Phương Oanh dường như không còn cần phải xuất hiện theo một khuôn mẫu nhất định. Cô có thể là diễn viên trên màn ảnh, nhưng cũng có thể đơn giản là một người mẹ vào bếp, chuẩn bị bữa ăn và tận hưởng thời gian bên các con. Một hình ảnh không hào nhoáng, nhưng gần gũi và có sức sống riêng.

Cũng cần nhìn nhận rằng việc Phương Oanh chưa trở lại đóng phim không đồng nghĩa cô đã khép lại sự nghiệp. Những vai diễn từng tạo nên tên tuổi vẫn ở đó, không biến mất chỉ vì nữ diễn viên tạm vắng bóng. Một diễn viên có thực lực không nhất thiết phải liên tục nhận vai để chứng minh giá trị. Đôi khi, chờ đợi một kịch bản phù hợp còn đáng giá hơn việc trở lại chỉ vì áp lực phải duy trì sự hiện diện.

Sau những trải nghiệm đã qua, có lẽ Phương Oanh hiểu rằng không phải mọi lựa chọn cá nhân đều cần sự đồng thuận của công chúng. Một người có thể từng dành nhiều năm theo đuổi sự nghiệp, đạt được danh tiếng và được yêu mến, nhưng vẫn có quyền ưu tiên gia đình, dành thời gian cho bản thân hoặc thay đổi nhịp sống. Đó không phải sự từ bỏ, càng không phải dấu hiệu của thất bại.

Vì thế, điều đáng mừng ở Phương Oanh lúc này không đơn thuần là cô đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Đáng mừng hơn là nữ diễn viên đang cởi mở với cuộc sống, tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị và không vội vàng chạy theo kỳ vọng của người khác. Khán giả vẫn có thể mong chờ một vai diễn mới, một màn tái xuất đáng nhớ, nhưng không nên biến sự chờ đợi ấy thành áp lực dành cho cô.

Sau cùng, một nghệ sĩ có thể được nhớ đến bởi những vai diễn, nhưng một con người không thể chỉ sống bằng ánh hào quang. Phương Oanh từng có những năm tháng rực rỡ trên màn ảnh. Còn hiện tại, nếu cô tìm thấy hạnh phúc trong căn bếp, trong tiếng cười của các con và trong nhịp sống bình yên, đó cũng là một điều đáng trân trọng. Không phải lúc nào trở lại mạnh mẽ nhất cũng là trở lại trước ống kính. Đôi khi, đó là lúc một người đủ bình thản để sống cuộc đời mình lựa chọn.