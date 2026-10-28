Phương Oanh có hạnh phúc trọn vẹn sau 1 năm chia tay

Từng là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Phương Oanh ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân,... Với khả năng diễn xuất được ghi nhận, nữ diễn viên từng nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, trở thành cái tên được mong chờ mỗi khi xuất hiện trong những dự án mới.

Phương Oanh là một trong những cái tên quen thuộc với màn ảnh nhỏ.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Phương Oanh dần hạn chế hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. Mãi đến năm 2025, cô mới trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sự tái xuất này từng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã chờ đợi nữ diễn viên sau khoảng thời gian vắng bóng.

Thế nhưng, kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, đến nay đã tròn 1 năm, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm vai diễn hay dự án phim mới. Khoảng lặng này khiến không ít người tiếc nuối bởi nữ diễn viên vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về kinh nghiệm và khả năng diễn xuất. Dẫu vậy, nếu tạm gác lại câu chuyện sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của Phương Oanh lại mang đến những tín hiệu tích cực.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên dần cởi mở hơn trên mạng xã hội. Thay vì lựa chọn cuộc sống kín tiếng như trước, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, đoạn clip ghi lại các khoảnh khắc đời thường. Đó có thể là những lần vào bếp nấu ăn, tự tay chuẩn bị các món ăn cho gia đình, hay những phút giây vui đùa, chăm sóc hai con nhỏ.

Đặc biệt, căn bếp vẫn là không gian quen thuộc gắn liền với Phương Oanh. Từng gây chú ý với loạt video nấu ăn đạt hàng triệu lượt xem, nữ diễn viên hiện tại vẫn duy trì niềm yêu thích dành cho chuyện bếp núc. Những khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy sự khéo léo mà còn phần nào phản ánh nhịp sống bình dị mà cô đang tận hưởng.

Thời gian gần đây, Phương Oanh dần cởi mở hơn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, hình ảnh Phương Oanh đưa các con ra ngoài vui chơi, tận hưởng không khí và ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ cũng nhận được sự quan tâm. Qua những chia sẻ này, có thể thấy nữ diễn viên đang dành nhiều thời gian để đồng hành cùng các con trong cuộc sống hằng ngày.

Điều đáng nói, Phương Oanh không chỉ trở lại với những sở thích quen thuộc mà còn thoải mái hơn khi tương tác với khán giả. Cô chủ động đáp lại những lời khen, gửi lời cảm ơn trước tình cảm tích cực mà mọi người dành cho mình và gia đình.

Phương Oanh cũng chia sẻ hình ảnh đời thường, tận hưởng những chuyến du lịch.

Chính sự thay đổi ấy khiến nhiều người vui mừng. Sau những thăng trầm trong cuộc sống, việc Phương Oanh có thể thoải mái chia sẻ niềm vui, tận hưởng những khoảnh khắc bên các con và đón nhận tình cảm từ khán giả được xem là tín hiệu đáng mừng. Thậm chí, từ những hình ảnh đời thường được đăng tải, nhiều người nhận xét Phương Oanh dường như đã có được hạnh phúc trọn vẹn sau gần một năm tạm chia tay màn ảnh nhỏ.

Bởi suy cho cùng, hạnh phúc không nhất thiết phải được đo đếm bằng những thành tựu trong sự nghiệp hay mức độ nổi tiếng. Với một người từng dành nhiều năm hoạt động nghệ thuật như Phương Oanh, việc có thể sống chậm lại, dành thời gian cho gia đình và tận hưởng những điều mình yêu thích cũng là một lựa chọn đáng trân trọng.

Tất nhiên, những hình ảnh trên mạng xã hội không thể phản ánh toàn bộ cuộc sống của nữ diễn viên. Nhưng ít nhất, nguồn năng lượng tích cực mà Phương Oanh thể hiện qua những chia sẻ gần đây đã mang đến cảm giác vui vẻ, gần gũi cho những người theo dõi cô.

Sau gần 1 năm không xuất hiện trong dự án phim mới, Phương Oanh có thể khiến khán giả tiếc nuối về sự nghiệp diễn xuất. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, khoảng thời gian ấy cũng cho thấy nữ diễn viên đang có cơ hội tận hưởng những niềm vui riêng mà không phải lúc nào ánh hào quang nghệ thuật cũng có thể mang lại.

Với những người yêu mến Phương Oanh, mong muốn cô trở lại màn ảnh vẫn luôn hiện hữu. Song, trước khi chờ đợi một vai diễn mới, điều khiến nhiều khán giả cảm thấy vui nhất có lẽ là được nhìn thấy nữ diễn viên sống tích cực, cởi mở và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình.

Nhiều khán giả mừng khi thấy Phương Oanh có cuộc sống tích cực, cởi mở và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình sau 1 năm chia tay màn ảnh nhỏ.

Sau gần 1 năm chia tay màn ảnh nhỏ, Phương Oanh chưa có thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất. Nhưng từ những gì cô lựa chọn chia sẻ, nhiều người tin rằng nữ diễn viên đang tìm thấy một dạng hạnh phúc trọn vẹn theo cách riêng, không cần quá ồn ào, không cần những điều lớn lao, chỉ cần được sống bên những người mình yêu thương và tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị của cuộc sống.