Phương Oanh chính thức dang dở sau 1 năm kết duyên

Có những màn trở lại khiến khán giả chờ đợi một chương mới, nhưng cũng có những lần tái xuất vừa khơi lại ký ức về một diễn viên quen thuộc đã nhanh chóng rơi vào khoảng lặng, dang dở theo cách tiếc nuối. Phương Oanh đang ở trong câu chuyện như vậy.

Năm 2025, sau khoảng 4 năm tạm gác diễn xuất để dành thời gian cho gia đình, Phương Oanh trở lại với Gió ngang khoảng trời xanh. Vai Mỹ Anh đánh dấu sự tái xuất của nữ diễn viên sau quãng thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh.

Sau 4 năm tạm rời màn ảnh, Phương Oanh kết duyên trở lại với điện ảnh, đi kèm nhiều kỳ vọng nhưng rồi lại chính thức thêm một lần dang dở… Ảnh: FBNV

Đây không phải một sự trở lại đơn thuần. Trước khi rời phim trường, Phương Oanh từng là một trong những gương mặt nữ nổi bật của màn ảnh Việt. Quỳnh búp bê đưa tên tuổi cô lên một nấc thang mới, còn Hương vị tình thân tiếp tục giúp Phương Oanh trở thành cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả truyền hình.

Bởi vậy, việc cô biến mất trong gần 4 năm từng khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng khi Phương Oanh quyết định trở lại, điều đáng chờ đợi không chỉ là việc cô xuất hiện trên màn ảnh, mà còn là câu hỏi liệu nữ diễn viên có thể mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp hay không.

Gió ngang khoảng trời xanh phần nào cho thấy câu trả lời. Phương Oanh không trở lại bằng một hình tượng quen thuộc, mà đảm nhận Mỹ Anh, người phụ nữ trưởng thành phải đối diện với những rạn nứt trong hôn nhân và những lựa chọn khó khăn của cuộc sống. Vai diễn mang đến cho cô một màu sắc khác so với những nhân vật từng làm nên tên tuổi.

Thế nhưng, điều đáng tiếc là cuộc trở lại ấy chưa được nối dài. Bộ phim kết thúc vào tháng 11/2025. Đến tháng 10/2026, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm dự án phim mới. Sau 4 năm chờ đợi, khán giả chỉ có một lần được nhìn thấy cô trở lại rồi tiếp tục phải chờ, có thể nói ít nhất sẽ chính thức dang dở thêm 1 năm.

Khoảng lặng này càng đáng tiếc bởi sức hút của Phương Oanh vẫn còn. Những vai diễn cũ vẫn thường xuyên được khán giả nhắc lại, trong khi các hoạt động đời thường của cô trên mạng xã hội vẫn nhận được sự quan tâm. Phương Oanh vẫn nỗ lực duy trì kết nối với khán giả trong thời gian chưa có dự án nghệ thuật mới.

Tuy nhiên, mạng xã hội không thể thay thế màn ảnh. Phương Oanh từng dành hơn một thập kỷ để tạo dựng vị trí bằng nghề diễn, vì thế mỗi khoảng trống trên phim trường đều ít nhiều để lại cảm giác tiếc nuối.

Điều này càng rõ khi Phương Oanh hiện ở độ tuổi và giai đoạn nghề nghiệp có thể đảm nhận những nhân vật trưởng thành, phức tạp hơn. Cô đã có kinh nghiệm, độ nhận diện và vốn sống đủ để bước vào một chương diễn xuất khác. Vấn đề chỉ còn là lựa chọn tiếp theo.

Tất nhiên, gọi hành trình hiện tại của Phương Oanh là một lời chia tay với điện ảnh có lẽ vẫn quá sớm. Cô chưa tuyên bố dừng đóng phim và cũng không khẳng định sẽ rời màn ảnh. Nhưng rõ ràng, mối duyên với phim ảnh đang dang dở.

Sau 4 năm để trở lại, Phương Oanh đã chứng minh cô vẫn còn sức hút. Điều khán giả chờ đợi lúc này không phải một màn tái xuất ồn ào, mà là một vai diễn đủ tốt để cuộc trở lại ấy không trở thành một dấu chấm lửng.

Phương Oanh đã mất 4 năm để quay lại với màn ảnh. Đáng tiếc là sau một bộ phim, mối duyên ấy lại một lần nữa đứng trước một khoảng lặng chưa biết bao giờ được nối dài.