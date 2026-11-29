Mới đây, Phương Oanh bất ngờ tái xuất trên sàn catwalk với vai trò vedette trong show diễn của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Đây là một trong những lần xuất hiện công khai đáng chú ý nhất của nữ diễn viên sau thời gian dài hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, đặc biệt khi gia đình cô vừa trải qua biến cố lớn.

Thực tế, trước khi trở lại sàn diễn, Phương Oanh đã có những bước xuất hiện trở lại một cách khá âm thầm. Nữ diễn viên dần cập nhật mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con và gia đình. Cô cũng thực hiện các vlog nấu ăn với tên gọi "Bếp nàng Ỉn". Những video ghi lại cảnh Phương Oanh vào bếp, chuẩn bị món ăn và chăm sóc các con nhận được sự quan tâm lớn, có nội dung thu hút hàng triệu lượt xem.

Thời gian gần đây Phương Oanh thường xuyên đăng tải vlog nấu ăn hoặc chăm sóc hai con. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 11, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi nhận lời làm mẫu ảnh cho một thương hiệu thời trang. Đến cuối tháng, cô xuất hiện trên sàn runway sau gần 10 năm vắng bóng. Tần suất hoạt động dần tăng lên cho thấy Phương Oanh đang từng bước kết nối lại với công việc và công chúng, thay vì tiếp tục giữ hình ảnh hoàn toàn kín tiếng như trước.

Đằng sau những lần xuất hiện ấy là hoàn cảnh gia đình không ít biến động. Ngày 16/11, chồng Phương Oanh là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù trong phiên sơ thẩm vụ án liên quan Mr Pips. Sau biến cố này, cuộc sống của nữ diễn viên cùng hai con chắc chắn có nhiều thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh vẫn phải tiếp tục công việc và chăm lo cho hai con nhỏ. Dù không trực tiếp chia sẻ quá nhiều về những khó khăn riêng, qua các hoạt động được công khai, có thể thấy cô vẫn duy trì công việc, chăm sóc gia đình và dành thời gian cho Khang, Hạ. Những vlog nấu ăn hay hình ảnh đưa con đi cùng trong các chuyến công tác cũng phần nào cho thấy các con vẫn là ưu tiên lớn trong cuộc sống của nữ diễn viên.

Phương Oanh đang cố gắng từng ngày vì cuộc sống của hai con. Ảnh: FBNV

Bởi vậy, Phương Oanh "buộc" phải trở lại có thể được nhìn từ chính trách nhiệm của một người mẹ. Sau biến cố, cô có thể chọn cách tiếp tục thu mình, nhưng cuộc sống của hai con vẫn cần được duy trì, những trách nhiệm trong gia đình cũng không thể tạm dừng. Việc trở lại làm việc, xuất hiện trước công chúng và chủ động tìm kiếm cơ hội hoạt động có thể là cách nữ diễn viên từng bước ổn định cuộc sống.

Tất nhiên, không ai ở ngoài có thể hiểu hết những áp lực mà Phương Oanh đang đối diện. Nhưng từ những gì cô thể hiện, khán giả có thể thấy một người mẹ vẫn đang cố gắng dành những điều tốt nhất cho các con, đồng thời không bỏ quên công việc và cuộc sống của chính mình. Màn tái xuất trên sàn diễn có lẽ không chỉ là một lần trở lại showbiz, mà còn là dấu hiệu cho thấy Phương Oanh đang tiếp tục bước đi sau những biến cố riêng.