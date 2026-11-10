Phường ở TP Huế đồng ý cho một hiệu trưởng xin từ chức theo nguyện vọng

Tối 10/11, ông Trường Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) xác nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt được từ chức theo nguyện vọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã ban hành thông báo số 361 về việc cho viên chức quản lý từ chức đối với ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, TP Huế. Ảnh: LTK

Việc cho ông Lê Thanh Sơn từ chức được thực hiện căn cứ quy định số 365 ngày 20/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ (đã được điều chỉnh, bổ sung).

Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, trước đó, ông Lê Thanh Sơn có đơn xin từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện UBND phường đã làm xong quy hoạch bổ nhiệm hiệu trưởng mới Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, dự kiến ngày mai (ngày 11/11) sẽ công bố.

Theo phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn TP Huế đã được triển khai thực hiện, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc diện được giữ nguyên do có quy mô ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.