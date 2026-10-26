Phường ở Huế có không gian chờ đặc biệt, người dân đến làm thủ tục được mời cà phê miễn phí

Khi chờ làm thủ tục, người dân có thêm trải nghiệm mới

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phường An Cựu (TP Huế) triển khai mô hình "Không gian chờ thân thiện" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Mô hình hướng đến xây dựng môi trường hành chính gần gũi, văn minh, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình liên hệ, giải quyết công việc.

Theo đó, khi đến làm thủ tục, người dân được hướng dẫn lấy số thứ tự và nhận thẻ báo rung. Trong thời gian chờ đợi, Trung tâm bố trí nước uống, cà phê và kẹo phục vụ miễn phí, giúp người dân có không gian nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu. Ảnh: PV.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu làm thủ tục tách thửa đất sáng 26/10, ông Liêu Vĩnh Dũng (69 tuổi, trú tổ dân phố 13) cho biết, thời gian qua, khi đến làm thủ tục hành chính đều được các bộ phận làm việc hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ.

Theo ông Dũng, trong giai đoạn đầu triển khai các thủ tục mới, quá trình giải quyết đôi lúc còn mất thời gian. Tuy nhiên, người dân có sự chia sẻ, thông cảm với những khó khăn ban đầu.

"Riêng đối với việc bố trí không gian chờ có phục vụ nước uống, cà phê miễn phí là cách làm sáng tạo, giúp người dân cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời tăng sự gần gũi giữa chính quyền và nhân dân", ông Dũng nói.

Ông Liêu Ngọc Dũng đánh giá cao về mô hình "Không gian chờ thân thiện" do phường An Cựu triển khai. Ảnh: PV.

Ông Phan Đăng Phú Khánh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu cho biết, mô hình được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các cách làm về cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những giải pháp thể hiện tinh thần đổi mới, hướng đến nền hành chính lấy người dân làm trung tâm.

Theo ông Khánh, việc triển khai mô hình không chỉ tạo thêm tiện ích trong quá trình thực hiện thủ tục mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức tận tình, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Kết hợp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ

Ông Trần Viết Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Cựu cho biết, mô hình là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới văn hóa công vụ và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Để mô hình phát huy hiệu quả, lãnh đạo phường yêu cầu cán bộ, công chức và những người trực tiếp vận hành duy trì không gian sạch đẹp, văn minh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Phường An Cựu triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: PV.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, ngoài mô hình "Không gian chờ thân thiện", phường triển khai mô hình "Hộp thư số - Lắng nghe, tiếp nhận, kết nối, phục vụ" tại 24/24 tổ dân phố. Đây là kênh để người dân gửi phản ánh, kiến nghị, đề xuất ý tưởng xây dựng khu dân cư và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Ngoài ra, phường cũng triển khai robot kiosk, thiết bị tương tác tự động có màn hình cảm ứng kết hợp trí tuệ nhân tạo, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục.

"Việc kết hợp các mô hình hướng đến tạo thêm kênh tương tác, nâng cao tính thuận tiện trong giải quyết công việc, đồng thời thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức đổi mới phương thức phục vụ, xây dựng môi trường hành chính cởi mở, thân thiện và hiệu quả", bà Thanh nói.

Mời bạn đọc xem thêm video:

Phường An Cựu triển khai các giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn công tác cảnh cách hành chính. Video: PV.