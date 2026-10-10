Phường Ô Chợ Dừa triển khai Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người dân được phường Ô Chợ Dừa quan tâm triển khai. Ảnh: H.Duy

Theo kế hoạch, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11-2026, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua các hoạt động, phường tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Công tác tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững; các mô hình hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm; những tấm gương vượt khó vươn lên và các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Hệ thống thông tin cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số được phát huy để lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Phường đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn được vận động ủng hộ Quỹ ít nhất một ngày lương trên tinh thần tự nguyện.

Một nội dung quan trọng là rà soát đầy đủ nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng yếu thế khác để có phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời, không bỏ sót đối tượng.

Các hình thức hỗ trợ tập trung vào xây dựng, sửa chữa nhà ở; khám, chữa bệnh; học tập; hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất; học nghề, giới thiệu việc làm và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phường cũng tăng cường vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các mô hình sinh kế, tạo việc làm và nhận đỡ đầu thường xuyên những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, bà Đào Thị Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa, cho biết, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” là dịp tiếp tục huy động sự chung tay của cộng đồng, chăm lo thiết thực cho người nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Phường chú trọng hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả và tăng cường hỗ trợ sinh kế để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên bền vững.