Phường Ô Chợ Dừa tổ chức lại thành 5 phòng chuyên môn

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân nhấn mạnh, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay sắp xếp lại đầu mối, mà phải bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, tăng tính chuyên môn hóa, khắc phục chồng chéo, đồng thời gắn thẩm quyền với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với tổ chức bộ máy, việc bố trí cán bộ phải phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, từng lĩnh vực, bảo đảm yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn và thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Anh Quân phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Võ Giang

Tại kỳ họp, UBND phường trình Tờ trình về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn. Theo tờ trình, phường Ô Chợ Dừa có diện tích 1,83km², dân số hơn 71.000 người, cùng số lượng lớn doanh nghiệp, cơ sở kinh tế và các dự án đang triển khai. Trong khi đó, mô hình 3 phòng chuyên môn hiện nay có phạm vi quản lý rộng, một phòng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và xử lý chuyên sâu.

Sau khi nghiên cứu các phương án, UBND phường đề xuất tổ chức 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường.

Đáng chú ý, việc tổ chức lại từ 3 thành 5 phòng không làm tăng biên chế, với tổng số 75 chỉ tiêu công chức. Phường tiếp tục sử dụng cơ sở vật chất hiện có, không đầu tư trụ sở mới và bảo đảm quá trình chuyển giao không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Võ Giang

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường thống nhất cao với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, nhận định việc tổ chức lại 3 phòng hiện có thành 5 phòng chuyên môn là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định hiện hành.

Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị UBND phường sớm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng; bố trí nhân sự theo vị trí việc làm; bảo đảm quá trình chuyển đổi liên tục, thông suốt, không làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Sau thảo luận, 100% đại biểu HĐND phường có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Ô Chợ Dừa.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Anh Quân đề nghị Ban Xây dựng Đảng khẩn trương tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng Đề án về công tác cán bộ; phối hợp xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

UBND phường được đề nghị rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, từng vị trí việc làm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; đồng thời triển khai đồng bộ tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc phục vụ nhân dân.