Phường Ô Chợ Dừa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Công dân phường Ô Chợ Dừa tham gia khám khám sức khỏe. Ảnh: H.D

Từ ngày 5 đến 10-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Ô Chợ Dừa tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027 tại Trạm Y tế phường.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 8-10-2026 của UBND phường Ô Chợ Dừa về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Trong quá trình tổ chức, Trạm Y tế phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng liên quan tiếp nhận, khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân thuộc diện được gọi khám trên địa bàn.

Công tác khám sơ tuyển nhằm đánh giá ban đầu tình trạng sức khỏe của công dân, làm cơ sở xác định những trường hợp đủ điều kiện tham gia các bước khám tuyển tiếp theo. Đây là khâu quan trọng trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, góp phần bảo đảm chất lượng tuyển quân, thực hiện công khai, công bằng và đúng quy định.

Đến thăm, kiểm tra công tác khám sơ tuyển, đồng chí Đặng Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa đã động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu các lực lượng tham gia công tác tuyển quân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; bảo đảm việc khám sơ tuyển được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng tuyển chọn công dân.

Đồng chí Đặng Thị Mai cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự phường và Trạm Y tế phường tăng cường phối hợp với Công an phường, các tổ dân phố và lực lượng liên quan trong việc rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; thông báo lịch khám, đôn đốc công dân có mặt đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Để bảo đảm tiến độ trong 6 ngày tổ chức khám sơ tuyển, các lực lượng được giao nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố thông tin, nhắc nhở công dân tham gia khám theo lịch. Việc tổ chức khám được thực hiện theo từng ngày, từng tổ dân phố nhằm tạo thuận lợi cho công dân, hạn chế tình trạng vắng mặt hoặc phải tổ chức khám bổ sung.

Bên cạnh việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe ban đầu, công tác khám sơ tuyển còn gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công dân và gia đình về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua đó, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các tổ dân phố và nhân dân trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Thông qua đợt khám sơ tuyển, phường Ô Chợ Dừa tiếp tục rà soát, nắm chắc nguồn công dân đủ điều kiện sức khỏe, làm cơ sở triển khai các bước tuyển chọn tiếp theo, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.