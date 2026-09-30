Phường Ô Chợ Dừa tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực

Một trong những kết quả nổi bật là công tác tổ chức xây dựng Đảng được củng cố sau quá trình sắp xếp. Phường đã hoàn thành sắp xếp 46 chi bộ tổ dân phố thành 23 chi bộ mới, kiện toàn 152 cấp ủy viên; đồng thời phân loại, chuyển giao và chỉnh lý 3.660 hồ sơ đảng viên theo các tổ chức Đảng mới. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện gắn với mô hình “Chi bộ bốn tốt”, tăng cường sinh hoạt chuyên đề và quản lý đảng viên.

Cùng với kiện toàn tổ chức Đảng, phường đã sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập từ 11 trường xuống còn 5 trường, giảm 54,5%. Điểm mới trong công tác tổ chức bộ máy là thí điểm mô hình “lựa chọn viên chức quản lý thông qua sát hạch”. Hội đồng sát hạch của phường tập trung đánh giá năng lực xử lý tình huống thực tiễn, chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường số. Qua đó, phường đã lựa chọn 2 trong số 14 phó hiệu trưởng các nhà trường, góp phần xây dựng đội ngũ quản lý phù hợp với mô hình mới sau sắp xếp, đồng thời tạo động lực để cán bộ quản lý tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa trao quyết định thành lập các Đảng bộ trường học và chỉ định bí thư cấp ủy. Ảnh: H.Duy

Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong cả công tác Đảng và quản lý nhà nước. Phường triển khai “Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số”, thí điểm các mô hình “Đảng viên số”, “Chi bộ số” và số hóa hồ sơ đảng viên. Đến nay, 5.053 hồ sơ đảng viên đã được rà soát, đối soát, cập nhật, chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu đảng viên.

Nhiều công cụ, nền tảng số được đưa vào sử dụng như Trợ lý ảo AI phục vụ cán bộ thực thi công vụ và người dân, Trung tâm Dashboard điều hành, Sổ tay đảng viên điện tử. 100% hồ sơ được ký số, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi. Phường duy trì kết quả không còn hộ nghèo; tổ chức nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân.

Đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Lê Ngọc Hân cho rằng, kết quả đáng ghi nhận là hệ thống chính trị sau sắp xếp từng bước vận hành ổn định, các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ phường tới cơ sở. Thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường quản lý đô thị và giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.