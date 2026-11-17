Thế hệ trẻ phường Ô Chợ Dừa đem đến những tiết mục biểu diễn sôi nổi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc-Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh. GIANG NAM)

Ngày 17/11, tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phường Ô Chợ Dừa (42 Hoàng Cầu, Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Phường Ô Chợ Dừa là địa bàn trọng điểm về kinh tế và phát triển đô thị của Hà Nội, được hình thành trên cơ sở một phần quận Ba Đình và các phường của quận Đống Đa cũ. Nơi đây có hệ thống di tích, di sản khá dày đặc.

Mặc dù địa bàn đất chật, người đông, nhưng phường Ô Chợ Dừa luôn quan tâm đến xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm, các giá trị tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng ngày càng lan tỏa.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống trên địa bàn hết sức phát triển, gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ văn nghệ hoạt động tại Bích Câu đạo quán, đình Hào Nam…

Chương trình có nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật truyền thống hấp dẫn. (Ảnh: Lại Tấn)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa Đặng Thị Mai khẳng định ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 đối với củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư, gìn giữ, phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm, các giá trị tốt đẹp được giữ gìn và phát huy, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng ngày càng lan tỏa có phần đóng góp quan trọng từ sự đồng lòng hưởng ứng, sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa đọc. (Ảnh: Lại Tấn)

Trong dịp này, nhân dân địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu ý nghĩa. Nổi bật trong đó là màn trống hội-múa lân sôi nổi; các màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống với các tiết mục: xẩm, hát chèo, ca trù… Chương trình trở nên sôi động khi có sự tham gia của các bạn trẻ, các em học sinh với những màn biểu diễn Flashmob trẻ trung. Các tiết mục đồng diễn thể dục dưỡng sinh, đồng diễn dân vũ, giao lưu múa sạp thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia.

Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa cũng tổ chức không gian văn hóa đọc với chủ đề “Mỗi trang sách - Một chân trời mới”. Tại đây, Ban Tổ chức giới thiệu hàng trăm đầu sách hay, nhất là nhóm sách về lịch sử, văn hóa Thủ đô, sách về kỹ năng sống, về các thông điệp làm người có ích dành cho giới trẻ.