Phường Ô Chợ Dừa ra mắt mô hình điểm nhà sinh hoạt cộng đồng
Sáng 10/11, phường Ô Chợ Dừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa cơ sở tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 23. Đây là hoạt động nhằm đổi mới phương thức tổ chức, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, học tập và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-o-cho-dua-ra-mat-mo-hinh-diem-nha-sinh-hoat-cong-dong-246261110211626796.htm