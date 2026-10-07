Phường Ô Chợ Dừa lan toả pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Ngay từ đầu năm học, tại Trường Tiểu học Cát Linh, Công an phường Ô Chợ Dừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, hướng tới trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông.

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Cát Linh kỹ năng tham gia giao thông an toàn thông qua tình huống thực tế. Ảnh: P.V

Tại chương trình, cán bộ Công an hướng dẫn học sinh những quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông; kỹ năng đi bộ, đi xe đạp, xe đạp điện an toàn; chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm đúng quy định và chủ động phòng tránh những tình huống nguy hiểm trên đường đến trường.

Tiếp nối các hoạt động tuyên truyền, mới đây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

Trong tiết sinh hoạt dưới cờ, cán bộ Cảnh sát giao thông đưa ra nhiều câu chuyện, tình huống thực tế như vượt đèn đỏ, thiếu quan sát khi sử dụng xe đạp điện và những tình huống thường gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các em học sinh được trực tiếp giao lưu, trả lời câu hỏi và trao đổi về cách xử lý những tình huống thường gặp trên đường.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ hào hứng tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: P.V

Hình thức tuyên truyền trực quan, kết hợp hỏi - đáp giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ. Qua đó, học sinh không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và bảo vệ bản thân, những người xung quanh khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Công an phường Ô Chợ Dừa sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát huy sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình đến trường.