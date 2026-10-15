Phường Ô Chợ Dừa kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chiều 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và trao hỗ trợ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa Võ Thị Hồng Phương ôn lại truyền thống và những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tổ chức Hội cần trở thành điểm tựa, nơi hội viên tìm thấy sự đồng hành, sẻ chia và cơ hội phát triển.
Thời gian qua, Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên; gắn hoạt động với phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” của phường.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Ngọc Hân đề nghị Hội tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở; phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới và nếp sống đô thị văn minh. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tham mưu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường công bố quyết định thành lập 5 chi hội phụ nữ tại các trường: THCS Cát Linh, THCS Nguyễn Trường Tộ, Tiểu học Cát Linh, Mầm non Cát Linh và Mầm non Ô Chợ Dừa; chỉ định chi hội trưởng, chi hội phó.
Dịp này, bà Đỗ Thu Huyền được trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao hỗ trợ 4 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” tổng số tiền 12 triệu đồng; tặng quà 13 hội viên khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng và tri ân 25 cán bộ không tiếp tục tham gia công tác Hội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-o-cho-dua-ky-niem-96-nam-ngay-thanh-lap-hoi-lien-hiep-phu-nu-viet-nam-1761300.html