Phường Ô Chợ Dừa kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: H.Duy

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa Võ Thị Hồng Phương ôn lại truyền thống và những đóng góp của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tổ chức Hội cần trở thành điểm tựa, nơi hội viên tìm thấy sự đồng hành, sẻ chia và cơ hội phát triển.

Thời gian qua, Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chăm lo đời sống, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động an sinh xã hội. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên; gắn hoạt động với phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” của phường.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” tặng bà Đỗ Thu Huyền. Ảnh: H.Duy

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lê Ngọc Hân đề nghị Hội tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hướng về cơ sở; phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới và nếp sống đô thị văn minh. Đồng thời, tăng cường phối hợp, tham mưu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại diện các chi hội phụ nữ trường học nhận quyết định thành lập tại chương trình. Ảnh: H.Duy

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường công bố quyết định thành lập 5 chi hội phụ nữ tại các trường: THCS Cát Linh, THCS Nguyễn Trường Tộ, Tiểu học Cát Linh, Mầm non Cát Linh và Mầm non Ô Chợ Dừa; chỉ định chi hội trưởng, chi hội phó.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ô Chợ Dừa trao quà tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.Duy

Dịp này, bà Đỗ Thu Huyền được trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao hỗ trợ 4 trẻ mồ côi trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” tổng số tiền 12 triệu đồng; tặng quà 13 hội viên khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng và tri ân 25 cán bộ không tiếp tục tham gia công tác Hội.