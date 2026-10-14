Phường Ô Chợ Dừa kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Lê Ngọc Hân phát biểu tại chương trình. Ảnh: H.Duy

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Phạm Phương Chi ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành của Hội, đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật của tuổi trẻ địa phương.

Năm 2026, Hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường nhiệm kỳ 2026-2031; Công tác Đoàn, Hội tiếp tục được củng cố với việc thành lập, kiện toàn 23 chi đoàn tại các tổ dân phố, mở rộng tập hợp thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; Chương trình “Tiếp sức mùa thi” huy động gần 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc trao khen thưởng cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ảnh: H.Duy

Cùng với đó, các hoạt động trao học bổng, hỗ trợ học sinh khó khăn, thực hiện công trình tranh tường tại Trường Tiểu học Cát Linh, chỉnh trang các địa chỉ đỏ và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến được triển khai thiết thực.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp; phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh và lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những công trình, phần việc cụ thể.

Ban tổ chức trao giải Nhất Giải thể thao điện tử “Liên Quân Mobile” - AOV OCD CUP 2026. Ảnh: H.Duy

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa Lê Ngọc Hân ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đô thị văn minh và chuyển đổi số; đồng thời đánh giá cao việc tổ chức giải thể thao điện tử, góp phần đổi mới phương thức tập hợp thanh niên.

Đồng chí đề nghị đoàn viên, hội viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin; tỉnh táo trước thông tin xấu độc trên mạng xã hội, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc trao khen thưởng của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ban tổ chức cũng trao giải cho các đội tuyển, tuyển thủ tiêu biểu tại Giải thể thao điện tử “Liên Quân Mobile” - AOV OCD CUP 2026.