Phường Ô Chợ Dừa đưa dịch vụ khám sức khỏe miễn phí đến gần người cao tuổi, người yếu thế

Đông đảo người dân phường Ô Chợ Dừa đến tham gia chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí ngày 8-10. Ảnh: H.Duy

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ 23, Hội trường 1A tập thể Nguyễn Ái Quốc, để tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Nhân viên y tế cùng lực lượng hỗ trợ hướng dẫn từng người thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi thăm khám.

Tại buổi khám, nhiều người cao tuổi được con cháu đưa đến, một số cụ đi lại khó khăn có người thân hỗ trợ. Các hoạt động tiếp đón, kiểm tra thông tin, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm và khám chuyên khoa được triển khai theo từng khâu.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn lấy mẫu máu xét nghiệm cho người dân tại chương trình. Ảnh: H.Duy

Theo kế hoạch của UBND phường Ô Chợ Dừa, chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng cần được quan tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mạn tính, lao động tự do, người thất nghiệp và người làm công việc nội trợ chưa được khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Người dân được nhân viên y tế hướng dẫn đăng ký, hoàn thiện thủ tục trước khi khám sức khỏe. Ảnh: H.Duy

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trực tiếp thực hiện các nội dung khám, kiểm tra sức khỏe và tư vấn cho người dân.

Việc đưa hoạt động khám sức khỏe về tận khu dân cư giúp giảm bớt những trở ngại trong tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp có điều kiện kinh tế khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền cùng Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Giám đốc Trạm Y tế phường thăm hỏi người dân tại buổi khám sức khỏe. Ảnh: H.Duy

Giám đốc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa Trần Minh Châm cho biết: "Việc tổ chức khám ngay tại khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn giúp ngành y tế nắm bắt tình hình sức khỏe, phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật để kịp thời tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị. Thời gian tới, Trạm Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được quan tâm, quản lý và chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở”.

Theo thống kê của Ban tổ chức, trong ngày 8-10, có 173 người dân tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí, trong đó 153 người cao tuổi và 18 người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên.