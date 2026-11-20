Lãnh đạo phường Nùng Trí Cao trao kinh phí hỗ trợ cho bà Đoàn Mã Thị Thuận, tổ dân phố Kỳ Sầm. Ảnh Tuấn Anh.

Hai hộ được hỗ trợ, gồm: Hộ bà Bế Thị Trắc, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ 70 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; hộ bà Đoàn Mã Thị Thuận, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” phường Nùng Trí Cao.

Tại buổi nghiệm thu, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các hộ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ, ổn định cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.