Phường Nùng Trí Cao tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nùng Trí Cao Nguyễn Ngọc Hà báo cáo tại buổi làm việc. if(window.ads_zones == undefined) window.ads_zones = []; window.ads_zones.push('b51af1417bd9a0364fc8b0606d2a43da')

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được Đảng ủy phường quan tâm triển khai, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân. 97,22% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức trong khối Đảng được cấp chữ ký số; 15/15 sản phẩm OCOP được gắn mã QR; 100% học sinh tại 2 trường tiểu học và THCS được triển khai học bạ số; tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt 90,36%. Triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, đề nghị phường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; công tác số hóa dữ liệu, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; việc bố trí nguồn lực, kinh phí, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy phường trao đổi, giải trình, làm rõ những nội dung; phân tích những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thanh Tùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm; chú trọng kiểm tra, đôn đốc, phối hợp trong quá trình thực hiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí, ưu tiên đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số trên địa bàn.