Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Nùng Trí Cao trao quyết định thành lập mô hình "Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu".

Chuỗi hoạt động, gồm: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” với 61 thành viên; phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2026; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức “Gian hàng nhân ái - Chia sẻ yêu thương”; trao tặng trên 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; huy động sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện công tác an sinh xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.