Phường Nùng Trí Cao ra mắt mô hình 'Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu'
Ngày 18/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nùng Trí Cao phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).
Chuỗi hoạt động, gồm: Ra mắt mô hình “Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” với 61 thành viên; phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2026; tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức “Gian hàng nhân ái - Chia sẻ yêu thương”; trao tặng trên 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm, quần áo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường.
Hoạt động nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; huy động sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện công tác an sinh xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng địa bàn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/phuong-nung-tri-cao-ra-mat-mo-hinh-bao-ve-moi-truong-va-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-3194560.html