Phường Nùng Trí Cao khen thưởng 6 tập thể, cá nhân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Lãnh đạo UBND phường trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động tập trung Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau 2 tháng triển khai (từ ngày 1/8 - 30/9), cuộc vận động đạt nhiều kết quả tích cực: Tổ chức 2 buổi tuyên truyền, thu hút trên 500 lượt người tham dự; 100% hộ dân được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự; lực lượng chức năng tổ chức trên 70 lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm; vận động thu hồi 3 khẩu súng; phối hợp giải quyết 1 vụ mâu thuẫn trong nhân dân; thành lập mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”, ra mắt mô hình “Khu dân cư kết nối số”; quan tâm quản lý, giáo dục 25 trường hợp chấp hành xong án phạt tù...

Tại hội nghị, Công an phường và đại diện tổ dân phố Tam Trung ký biên bản bàn giao vai trò chỉ đạo tiếp tục thực hiện Cuộc vận động giữa Ban Chỉ đạo 138 phường và tổ dân phố, nhằm duy trì, phát huy những kết quả đạt được, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở thành hoạt động thường xuyên tại khu dân cư.

Nhân dịp này, UBND phường Nùng Trí Cao khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động tập trung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tổ dân phố Tam Trung.