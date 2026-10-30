Phường Nùng Trí Cao huy động hơn 826 triệu đồng tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đền Bà Hoàng

Lãnh đạo phường Nùng Trí Cao và hộ gia đình bàn giao kinh phí và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ mở rộng Đền Bà Hoàng.

Thực hiện thư kêu gọi vận động xã hội hóa ủng hộ kinh phí mở rộng, tôn tạo Di tích lịch sử văn hóa Đền Bà Hoàng do UBND và Ủy ban MTTQ phường phát động, qua gần 6 tháng triển khai, đến nay, có 44 tập thể, 441 cá nhân đóng góp kinh phí hơn 826 triệu đồng. Theo kế hoạch, phường dự kiến ghi danh, tri ân 32 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu có đóng góp cho hoạt động mở rộng, tôn tạo di tích.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ủy ban MTTQ, UBND phường bàn giao kinh phí mua đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Ba Na để mở rộng khuôn viên di tích theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà cảm ơn các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đã đồng hành, đóng góp kinh phí thực hiện công trình. Sự chung sức của cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời mong muốn các tổ dân phố và nhân dân tiếp tục ủng hộ, đồng hành trong quá trình triển khai mở rộng khuôn viên di tích.

Thời gian tới, phường tiếp tục quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, bảo đảm công khai, minh bạch; triển khai các hạng mục mở rộng, tôn tạo di tích theo đúng quy định, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của nhân dân.