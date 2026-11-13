Phường Nùng Trí Cao họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tính đến ngày 10/11/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 4.283 hồ sơ, trong đó có 3.972 hồ sơ trực tuyến, đạt 92,74%; đã giải quyết 4.175 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,54%. 100% hồ sơ tiếp nhận được số hóa thành phần, tỷ lệ khai thác, tái sử dụng dữ liệu đạt 72,45%.

Trong khối Đảng, công tác số hóa hồ sơ đảng viên, cập nhật cơ sở dữ liệu và thu, nộp đảng phí trên môi trường điện tử tiếp tục được triển khai. Lĩnh vực giáo dục, y tế đạt kết quả tích cực với dữ liệu khám sức khỏe của 19.758 người được cập nhật; hai trường học duy trì học bạ số cho 2.243 học sinh. Trong phát triển kinh tế số, 100% hộ kinh doanh đang hoạt động sử dụng mã QR trong thanh toán; 12/12 sản phẩm OCOP được hỗ trợ quảng bá trên môi trường số.

Tuy nhiên, tiến độ số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành và giải ngân kinh phí chuyển đổi số còn một số hạn chế.

Các đại biểu tập thảo luận, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là trong công tác số hóa dữ liệu, vận hành hệ thống phần mềm và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu; bám sát các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; khẩn trương chuyển giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cho Công an phường, bảo đảm kiện toàn tổ chức và hoạt động thông suốt; hoàn thành cập nhật, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 30/11/2026; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số; cập nhật đầy đủ dữ liệu kinh tế - xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí chuyển đổi số.

UBND phường chủ động đề xuất ít nhất một bài toán khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn với thế mạnh, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng phát triển của địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quyết tâm đưa các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn phường triển khai đồng bộ, thực chất, hiệu quả.