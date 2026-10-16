Phường Nùng Trí Cao đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân

Hội nghị nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh và phường Nùng Trí Cao; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các ý kiến kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực như: đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi; cải thiện điện sinh hoạt, thu gom và xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn và mỹ quan đô thị; giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP; nâng mức kinh phí hoạt động của ban công tác Mặt trận tại khu dân cư, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Lãnh đạo phường cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền; đồng thời làm rõ phương án xử lý và lộ trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, UBND phường tiếp thu, tổng hợp và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Hà ghi nhận những ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu và nhân dân; phường sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến sau đối thoại, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đề nghị các tổ dân phố và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh; thường xuyên phản ánh, góp ý và giám sát hoạt động của chính quyền, góp phần xây dựng phường Nùng Trí Cao ngày càng phát triển.