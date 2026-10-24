Phường Ninh Hòa phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Ngày 24-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Hòa phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng trên địa bàn tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và "Phiên chợ 0 đồng” năm 2026.

Các cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tại lễ phát động.

Tại chương trình, Ban tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và Nhân dân tiếp tục chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần chăm lo đời sống các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Hội Người cao tuổi phường Ninh Hòa ủng hộ kinh phí tổ chức "Phiên chợ 0 đồng”.

Dịp này, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng phường đã vận động, đóng góp 1.610 suất quà, với tổng kinh phí 100 triệu đồng để tổ chức "Phiên chợ 0 đồng”. Đồng thời, 29 đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong và ngoài địa bàn phường ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa ủng hộ kinh phí cho Quỹ "Vì người nghèo".

Ban Tổ chức cũng trao bảng vàng tri ân cho 15 đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; trao quà cho 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo địa phương trao bảng tri ân cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Chương trình góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11, được phát động bởi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm kêu gọi sự chung tay chăm lo cho người nghèo.