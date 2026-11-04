Phường Ninh Chử: Tuổi trẻ chung tay vì cộng đồng

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn phường Ninh Chử đã duy trì và triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng, góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên phường Ninh Chử trao những suất cơm miễn phí đến bệnh nhân tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải.

Những suất cơm ấm lòng người bệnh

Đều đặn vào 10 giờ sáng thứ Hai hằng tuần, các đoàn viên, thanh niên phường Ninh Chử lại đẩy xe chở những phần cơm nóng đến từng phòng bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải. Khoảng 80 suất ăn được chuẩn bị sẵn, lần lượt trao tận tay bệnh nhân và người nhà. Có người nhận một phần cho mình, có người xin thêm để dành cho người thân đang nằm viện. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, những suất cơm miễn phí không chỉ giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt mà còn là sự động viên, sẻ chia trong những ngày điều trị.

Nhận phần cơm từ tay các đoàn viên, ông Võ Thành Trị xúc động chia sẻ: “Tôi nằm viện một mình. Thấy các cháu đẩy xe cơm đến từng phòng, hỏi han rồi trao tận tay, tôi vui lắm. Một phần cơm tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của các cháu dành cho những người bệnh như tôi”. Còn bà Lê Thị Bảy cho biết: "Những suất cơm miễn phí giúp tôi vơi bớt gánh nặng chi tiêu trong những ngày túc trực chăm sóc cháu nằm viện. Thấy các cháu còn trẻ mà đã biết quan tâm, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, tôi thật sự cảm động và biết ơn”.

Mô hình “Cơm 0 đồng - Một suất cơm, triệu tấm lòng” được Đoàn phường Ninh Chử triển khai từ tháng 7-2025, với sự tham gia của hơn 20 đoàn viên, thanh niên. Đến nay, mô hình đã trao hơn 3.000 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải. Mỗi suất cơm trị giá khoảng 20.000 - 25.000 đồng. Để có kinh phí thực hiện mô hình, các đoàn viên đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm. Từ tháng 7-2026, chùa Phật Quang hỗ trợ nguồn cơm để duy trì hoạt động. Anh Đoàn Đỗ Hoàng Nam - Bí thư Đoàn phường Ninh Chử cho biết: “Điều tôi trăn trở là làm sao để những suất cơm đến với bệnh nhân phải ngon, phù hợp với khẩu vị và bảo đảm dinh dưỡng. Bởi khi nằm viện, bên cạnh việc điều trị, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của người bệnh”.

Đoàn viên phường Ninh Chử trao những suất cơm miễn phí đến bệnh nhân tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải.

Lan tỏa tinh thần tình nguyện

Không chỉ duy trì hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, Đoàn phường Ninh Chử còn tích cực tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình khám sàng lọc sức khỏe toàn dân do Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hải tổ chức, đoàn viên, thanh niên đảm nhận nhiều phần việc như: Hướng dẫn người dân làm thủ tục, chỉ dẫn khu vực thăm khám và hỗ trợ trong quá trình khám bệnh. Đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn khi đi lại, các đoàn viên tận tình dìu đỡ, sử dụng xe lăn đưa đến các khu vực khám, góp phần giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Trong công tác chăm lo thiếu nhi, Đoàn phường duy trì Câu lạc bộ Tiếng Anh với 48 thành viên, tổ chức các lớp học miễn phí cho thiếu nhi. Bên cạnh đó, Đoàn phường phối hợp với Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền Chí Nhựt - Võ đường Hồng Thịnh duy trì các lớp võ miễn phí 3 buổi/tuần, thu hút khoảng 40 học viên tham gia. Những hoạt động này tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp cận thêm các kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất. Đoàn phường còn tổ chức “Hành trình về nguồn - Hành trình tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” năm 2026, phối hợp trao 10 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” và hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em ngư dân trên địa bàn...

Anh Đoàn Đỗ Hoàng Nam cho biết, thời gian tới, Đoàn phường sẽ duy trì, nhân rộng mô hình “Cơm 0 đồng - Một suất cơm, triệu tấm lòng”; tiếp tục phát huy các mô hình chăm lo cho thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn; nghiên cứu, triển khai các mô hình mới phù hợp với nhu cầu thực tế. Để có thêm nguồn lực thực hiện, Đoàn phường sẽ tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân, vận động sự chung tay của cộng đồng, góp phần duy trì và mở rộng các hoạt động tình nguyện.