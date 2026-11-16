Phường Ninh Chử tổ chức “Không gian văn hóa đọc - Kết nối tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn Việt”

Ngày 16-11, phường Ninh Chử tổ chức chương trình “Không gian văn hóa đọc - Kết nối tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn Việt” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Ninh Chử phát biểu tại chương trình.

Chương trình tạo không gian để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân trên địa bàn phường tiếp cận nhiều đầu sách về văn hóa, lịch sử, kỹ năng sống, kiến thức xã hội; qua đó khuyến khích tinh thần tự học, tìm tòi và khám phá tri thức.

Tại chương trình, người tham gia được đọc sách, giới thiệu và chia sẻ những cuốn sách hay, thông điệp ý nghĩa từ sách. Các học sinh còn tham gia trả lời câu hỏi về văn hóa, đời sống và nhận quà.

Học sinh tham gia đọc sách tại chương trình.

Thông qua chương trình, phường Ninh Chử mong muốn nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của văn hóa đọc và ý nghĩa của việc học tập suốt đời; khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từng bước đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp trong gia đình, nhà trường và khu dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh.