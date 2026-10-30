Phường Ninh Chử tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho 60 học viên

Trong 2 ngày 30 và 31-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Chử tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 60 học viên là trưởng, phó ban và thành viên Ban Công tác Mặt trận 14 tổ dân phố; thành viên Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn, nghiên cứu 8 chuyên đề về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; tổ chức, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vai trò của Ban Công tác Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo của MTTQ Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có điều kiện cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch.