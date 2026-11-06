Phường Ninh Chử tăng cường quản lý gia súc chăn thả, bảo đảm an toàn giao thông

Với tổng đàn gia súc hơn 1.450 con, hoạt động chăn nuôi gia súc trên địa bàn phường Ninh Chử tiếp tục được duy trì, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp và tạo thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, công tác quản lý gia súc chăn thả vẫn còn một số khó khăn.

Theo phản ánh, tại khu vực xung quanh Núi Đá Chồng xuất hiện tình trạng trâu, bò đi lại trên các tuyến đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm, sáng sớm hoặc tại những đoạn đường có tầm nhìn hạn chế; ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Trâu, bò thả rông trên đường ở phường Ninh Chử.

Bà Trần Nguyên Vũ Bão - Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường Ninh Chử nhìn nhận, nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia súc đi lại tự do trên đường có thể xuất phát từ tập quán chăn thả truyền thống, điều kiện chuồng trại, khu vực chăn thả của một số hộ dân và ý thức quản lý vật nuôi chưa tốt. Trước thực trạng này, phòng sẽ tham mưu UBND phường tăng cường tuyên truyền, vận động người dân quản lý chặt chẽ vật nuôi, không để gia súc đi lại tự do trên các tuyến đường giao thông.

Thời gian tới, Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị phường sẽ đẩy mạnh phổ biến quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý vật nuôi, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp tổ dân phố và những hình thức phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các tổ dân phố rà soát, nắm tình hình chăn nuôi, nhất là tại những khu vực có nguy cơ gia súc thả rông; vận động các hộ bố trí người trông coi, quản lý đàn vật nuôi và lựa chọn khu vực chăn thả phù hợp.

Bên cạnh đó, phòng sẽ phối hợp với Công an phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại những tuyến đường thường xuất hiện gia súc, đặc biệt là khu vực Núi Đá Chồng; kịp thời nhắc nhở và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu UBND phường tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi, vận động các hộ dân từng bước chuyển sang hình thức chăn nuôi có quản lý, không thả rông gia súc trên đường giao thông. Qua đó, vừa tạo điều kiện phát triển kinh tế chăn nuôi, vừa bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, bà Trần Nguyên Vũ Bão cho biết.