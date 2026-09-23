Phường Ninh Chử phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Chử tổ chức lễ phát động kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 với chủ đề “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Ninh Chử ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực đóng góp, ủng hộ quỹ, góp phần tạo thêm nguồn lực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ chủ chốt các đơn vị, tổ dân phố và đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đã tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời phát huy vai trò của MTTQ trong vận động các tầng lớp Nhân dân chung sức chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng phường Ninh Chử ngày càng văn minh, nghĩa tình.