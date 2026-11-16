Phường Ninh Chử phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng phòng, chống bệnh tay chân miệng

Sáng 16-11, UBND phường Ninh Chử tổ chức lễ phát động chiến dịch rửa tay bằng xà phòng phòng, chống bệnh tay chân miệng năm 2026.

Lãnh đạo UBND phường Ninh Chử và các đại biểu hướng dẫn, cùng học sinh thực hành rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người tham dự được tuyên truyền về tình hình, nguy cơ lây lan, dấu hiệu nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng, nhất là ở trẻ em - nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Trong đó, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch được nhấn mạnh là biện pháp đơn giản, thiết thực, góp phần hạn chế lây truyền vi rút gây bệnh.

Lãnh đạo phường, các đại biểu và giáo viên đã trực tiếp hướng dẫn, cùng học sinh thực hành rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. Hoạt động góp phần giúp các em ghi nhớ, thực hiện đúng quy trình rửa tay và hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Học sinh thực hành rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.

Sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, giáo viên và học sinh tham gia diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính của phường, với các thông điệp phòng, chống bệnh tay chân miệng, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thông qua chiến dịch, phường Ninh Chử tiếp tục lan tỏa thông điệp “Rửa tay bằng xà phòng - Việc nhỏ mỗi ngày, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe trẻ em và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.