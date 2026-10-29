Phường Ninh Chử kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục

Từ ngày 26 đến 29-10, UBND phường Ninh Chử tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn tập thể, căng tin và các cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho 7 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn phường. Đợt kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất ATTP, kiểm soát nguồn thực phẩm cung cấp cho trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên các cơ sở giáo dục.

Đại diện UBND phường Ninh Chử kiểm tra an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Tư thục Gió Xuân.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý, điều kiện hoạt động và năng lực cung cấp thực phẩm, suất ăn của các cơ sở; hồ sơ khám sức khỏe, tập huấn kiến thức ATTP của người trực tiếp chế biến, phục vụ; việc thực hiện các cam kết bảo đảm ATTP và phương án xử lý khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm. Đoàn cũng kiểm tra hồ sơ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, nguồn nước chế biến, nước uống và các chứng từ phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đoàn trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh khu vực bếp, kho bảo quản, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; việc phân biệt thực phẩm sống và chín, bảo quản thực phẩm, sử dụng trang phục bảo hộ, cũng như thực hiện quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Qua kiểm tra, UBND phường kịp thời ghi nhận những kết quả thực hiện tốt, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu các cơ sở khắc phục. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong phục vụ suất ăn, góp phần bảo đảm ATTP, xây dựng môi trường học đường an toàn.