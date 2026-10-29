Phường Ninh Chử học tập, quán triệt các văn bản của Đảng

Chiều 29-10, Đảng ủy phường Ninh Chử tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Ông Nguyễn Minh Thái - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chử quán triệt một số văn bản tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các quy định, kế hoạch và đề án của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường về nhiều nội dung quan trọng như: Cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND 2 cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031; giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng triển khai các văn bản về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển…

Thông qua hội nghị, Đảng ủy phường Ninh Chử hướng đến tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân trên địa bàn trong học tập, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng các cấp. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và tình hình thực tế của địa phương.