Ngày 17-11, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND phường Ninh Chử tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường.

Theo báo cáo, từ ngày 1-7-2025 đến nay, trên địa bàn phường có 221 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thuộc phân cấp quản lý của UBND phường. UBND phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện các quy định về an toàn PCCC và CNCH tại một số cơ sở chưa hiệu quả; ý thức chấp hành của người dân, chủ cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế. Việc đầu tư trang thiết bị và duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh chưa được quan tâm đúng mức. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị; đồng thời đề nghị khẩn trương khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Đoàn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ liên gia an toàn PCCC; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh đó, cần chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư cho công tác PCCC theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.