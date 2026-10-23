Phường Ninh Chử đánh giá kết quả tín dụng chính sách

Ngày 23-10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phường Ninh Chử tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến ngày 30-9, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn phường đạt 141,463 tỷ đồng, với 3.209 khách hàng và 3.543 món vay còn dư nợ, tăng 8,841 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn phường có 67 Tổ tiết kiệm, vay vốn hoạt động tại 14 tổ dân phố. Qua đó, đánh giá có 48 tổ được xếp loại tốt, chiếm 71,7%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được; trao đổi những khó khăn trong quản lý nguồn vốn, thu hồi nợ và duy trì chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Quốc Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Chử, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội phường đề nghị các thành viên Ban Đại diện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tín dụng được giao, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả; quan tâm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của học sinh, sinh viên và các đối tượng thụ hưởng chính sách.