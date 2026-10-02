Phường Ninh Chử công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các tổ chức đảng và công tác cán bộ

Ngày 2-10, Đảng ủy phường Ninh Chử tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các tổ chức đảng, các phòng chuyên môn thuộc phường và công tác cán bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Ninh Chử công bố và trao quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường trực thuộc Đảng ủy phường Ninh Chử kể từ ngày 1-10-2026 và thành lập 9 chi bộ trực thuộc. Đồng thời, công bố và trao quyết định chuyển mô hình tổ chức đảng đối với 14 tổ chức đảng trực thuộc.

Cũng tại hội nghị, UBND phường Ninh Chử công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Vinh - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương; bà Phạm Phú Thảo Nguyên - chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương.

Bà Trần Nguyên Vũ Bão - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị; bà Nguyễn Thị Hằng - chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị.

Bà Trần Thị Anh Thư - chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Ninh Chử được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; bà Lê Thị Út Thùy - chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội. Bà Đoàn Thị Minh Lý - viên chức Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Ninh Chử được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường.

Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1-10-2026.

Thường trực Đảng ủy phường Ninh Chử và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các chi bộ và cá nhân được bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Thái - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chử chúc mừng các tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn và cán bộ được bổ nhiệm. Ông đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc; cán bộ được giao nhiệm vụ mới nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sâu sát cơ sở, thực hiện tốt chức trách được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.