Phường Ninh Chử bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho hơn 90 học viên

Ngày 5-10, Trung tâm Chính trị phường Ninh Chử tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2026.

Các đại biểu và học viên dự lễ khai giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 91 học viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường. Trong 2,5 ngày, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề trọng tâm, gồm: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Bên cạnh đó, các học viên được thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đảng tại cơ sở. Đồng thời, viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả tiếp thu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.