Phương Nhi hiếm hoi xuất hiện tại biệt phủ 5.000m² của Xuân Hinh

Đầu tháng 11, Á hậu Phương Nhi có chuyến tham quan Bảo tàng đạo Mẫu trong khuôn viên biệt phủ rộng 5.000m² của nghệ sĩ Xuân Hinh tại Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của người đẹp sau khi trở thành nàng dâu út của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Phương Nhi diện trang phục giản dị.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Phương Nhi check-in tại nhiều góc của công trình nằm giữa khu vườn cây 50 năm tuổi. Không gian với những bức tường gạch cổ, các tòa tháp ngói và cây xanh trở thành phông nền cho những bức ảnh của nàng hậu.

Phương Nhi diện trang phục giản dị, không trang điểm khi tham gia một hoạt động đời thường.

Đón Phương Nhi, Xuân Hinh diện áo dài nhung, trực tiếp đưa cô dạo quanh khu vườn và khám phá các khu vực trong bảo tàng. Nghệ sĩ giới thiệu phòng thờ Tam tòa Thánh Mẫu, phòng thờ các Tổ Mẫu, linh từ Uống nước nhớ nguồn cùng không gian trưng bày hiện vật.

Một trong những điểm nhấn của chuyến tham quan là các tòa tháp ngói được xếp sát nhau. Theo chia sẻ của Xuân Hinh, kiến trúc này mang ý nghĩa biểu tượng cho Tam tòa Thánh Mẫu trong tín ngưỡng thờ Mẫu dân gian Việt Nam.

Á hậu Phương Nhi cùng nghệ sĩ Xuân Hinh chụp ảnh nhiều khu vực trong bảo tàng.

Qua lời giới thiệu của chủ nhân, Phương Nhi có dịp tìm hiểu quá trình hình thành công trình cũng như những hiện vật được ông sưu tầm, gìn giữ suốt nhiều năm.

Khu biệt phủ do kiến trúc sư Nguyễn Hà thiết kế, kết hợp đường nét kiến trúc đương đại với vật liệu truyền thống. Hàng triệu viên gạch, ngói cổ tạo nên diện mạo riêng cho công trình, đồng thời gắn với hành trình bền bỉ của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Trước đó, nam nghệ sĩ cho biết ông bắt đầu xây dựng khu nhà từ gần 20 năm trước, hoàn thiện dần từng phần. Trong thời gian ấy, ông đi nhiều nơi tìm mua gạch, ngói cổ, mỗi lần góp nhặt một ít để phục vụ việc xây dựng.

Theo chia sẻ của Xuân Hinh, số vật liệu được ông thu gom đến nay lên tới khoảng 5 triệu viên ngói và hàng triệu viên gạch thất, mua lại từ khoảng 500 hộ dân trên cả nước. Bởi vậy, phía sau những góc check-in của Phương Nhi là cả quá trình tích cóp và sưu tầm kéo dài của chủ nhân.

Cùng với vật liệu xây dựng, Xuân Hinh lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu như hoành phi, câu đối, khăn áo thêu tay, tranh cổ và sách về hát văn, hầu đồng. Khi bộ sưu tập ngày càng lớn, ông dành một phần không gian để xây dựng Bảo tàng đạo Mẫu.

Nghệ sĩ cho biết kinh phí thực hiện công trình được lấy từ tiền cát-xê đi diễn tích lũy qua nhiều năm. Gắn bó với hát văn, hầu đồng và các lễ hội, ông xem việc xây dựng bảo tàng là cách bày tỏ lòng biết ơn với tín ngưỡng mà mình tôn thờ.

Ảnh: FBNV