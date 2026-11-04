Phương Nhi đến bảo tàng Đạo Mẫu hàng nghìn m2 của Xuân Hinh

Nghệ sĩ Xuân Hinh vừa đăng tải loạt ảnh chụp cùng Phương Nhi tại bảo tàng Đạo Mẫu của ông ở Hà Nội. Nghệ sĩ cho biết á hậu đến tham quan và "check-in" ở nhiều góc tại bảo tàng.

Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh rộng hàng nghìn m2, có kiến trúc đặc trưng với tường gạch xếp lớp, không gian xanh hài hòa và những góc trưng bày mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

Tạp chí Domus xếp Bảo tàng Đạo Mẫu vào danh sách 14 dự án tiêu biểu năm 2023. Nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết ông đã dành khoảng 20 năm để chuẩn bị cho công trình này, trong đó có 8 năm thu thập 5 triệu viên ngói cổ và một triệu viên gạch thất từ nhiều hộ dân trên khắp cả nước.

Trong lần hiếm hoi lộ diện, Á hậu Phương Nhi diện trang phục thanh lịch với áo sơ mi phối cùng quần Tây trắng. Cô trang điểm nhẹ nhàng và để kiểu tóc thẳng.

Phương Nhi lưu lại một số khoảnh khắc bên nghệ sĩ Xuân Hinh. Loạt ảnh mới nhất của á hậu gây chú ý. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng khen ngợi vẻ ngoài nền nã, hiền hòa của Phương Nhi.

Á hậu Phương Nhi tham quan bảo tàng Đạo Mẫu hàng nghìn m2 của Xuân Hinh. Ảnh: FB Xuân Hinh.

Kể từ sau khi kết hôn, Phương Nhi không hoạt động trên mạng xã hội, rời khỏi showbiz. Cô chủ yếu xuất hiện bên chồng - doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng ở một số sự kiện, hoạt động của công ty.

Thỉnh thoảng, vợ chồng Phương Nhi đi du lịch ở một số quốc gia trên thế giới hay góp mặt ở vài concert.

Phương Nhi giành danh hiệu Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Sau đó, người đẹp đại diện Việt Nam chinh chiến ở Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội.