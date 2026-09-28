Phường Nhân Thắng: Khai thác lợi thế, tạo đột phá phát triển đô thị

Chiều 28/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Nhân Thắng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự, chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Phúc, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Trần Xuân Nhiên, Bí thư Đảng ủy phường Nhân Thắng chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND phường Nhân Thắng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, địa phương tổ chức thành công Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Nhân Thắng, đánh dấu bước phát triển mới. Đồng thời nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trên lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt 1.597,38 ha (đạt 98,9% kế hoạch). Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm (như Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Dự án nắn Kênh Ngụ) được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường phát biểu làm rõ một số nội dung báo cáo.

Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt 109,433 tỷ đồng (đạt 201% dự toán giao); tổng thu ngân sách phường đạt 290,583 tỷ đồng (bằng 144,4% dự toán). Công tác đầu tư công được quan tâm đẩy mạnh, giải ngân vốn đạt kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác sắp xếp trường học được triển khai đúng lộ trình, giảm từ 7 trường xuống còn 3 trường. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được quan tâm với nhiều học sinh, giáo viên đạt giải cấp tỉnh. An sinh xã hội được bảo đảm chu đáo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,24%, toàn phường còn 41 hộ nghèo (giảm 29 hộ so với cùng kỳ). Quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Đảng ủy phường chú trọng toàn diện. Đảng ủy đã ban hành 656 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát thực tiễn. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết Trung ương được triển khai sâu rộng, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 95%.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp mới 45 đảng viên (đạt 112,5% chỉ tiêu năm). Ban Thường vụ Đảng ủy phường lãnh đạo hoàn thiện việc sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, kết thúc hoạt động các chi bộ cơ quan, thành lập mới 9 chi bộ phòng, ban trực thuộc và sắp xếp 15 thôn thành 10 tổ dân phố bảo đảm ổn định, thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Trịnh Minh Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Cảnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nhân Thắng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn khi triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp, sắp xếp lại thôn và các trường học, địa phương đã giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tích cực. Nổi bật là công tác thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, việc xử lý một số hồ sơ đất đai còn chậm, cũng như năng lực tham mưu và quản lý ở một số lĩnh vực.

Về nhiệm vụ và định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Đinh Đức Cảnh yêu cầu tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nhân Thắng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và tầm nhìn chiến lược. Khi chính thức chuyển đổi mô hình từ xã lên phường, cấp ủy và chính quyền địa phương không thể duy trì cách nghĩ, cách làm cũ mà phải chủ động đón đầu xu thế vận động, khai thác tối đa lợi thế lớn về vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cũng như các dự án trọng điểm trên địa bàn (như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các khu công nghiệp) để kiến tạo không gian và động lực phát triển mới cho đô thị.

Đồng chí Đinh Đức Cảnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí lưu ý trong 3 tháng cuối năm, chặng nước rút có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả năm 2026, Đảng ủy phường phải tập trung rà soát toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra; xác định rõ nguyên nhân và lộ trình cụ thể để khắc phục dứt điểm những mặt còn hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng hay đơn thư khiếu nại ở cơ sở.

Song song với đó, địa phương cần tăng cường công tác quản lý tài nguyên, tài chính – ngân sách, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để khai thác hiệu quả các nguồn thu, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn sát hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu các tổ dân phố. Phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó xây dựng phường Nhân Thắng thực sự trở thành điểm sáng văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững của thành phố Bắc Ninh.