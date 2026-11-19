Tối 18-11, UBND phường Nha Trang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Giai điệu dân gian - Sắc màu văn hóa Việt” kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11 và Ngày Di sản văn hòa Việt Nam 23-11 năm 2026.

Chương trình được tổ chức với hai phần chính, gồm: Không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa và biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Trong đó, không gian trưng bày và trải nghiệm văn hóa giới thiệu những hình ảnh tư liệu về Nha Trang xưa và nay; các công trình, địa danh tiêu biểu cùng những hình ảnh về lễ hội, hoạt động văn hóa và giao lưu quốc tế. Các tác phẩm nhiếp ảnh tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt của cư dân miền biển qua hình ảnh Lễ hội Cầu ngư, hò bá trạo, nghề đan lưới, thi lắc thúng trên vịnh và nét đẹp bình dị, thân thương của làng chài.

Lãnh đạo phường Nha Trang tham quan khu trưng bày triển lãm ảnh và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, không gian sản vật và ẩm thực truyền thống giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như mành ốc, đan lưới cùng những món bánh truyền thống mang đậm hương vị quê nhà.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Phần 2 của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành ba chương với chủ đề “Giai điệu dân gian - Sắc màu văn hóa Việt”; “Nha Trang - Khánh Hòa - Tình yêu và sắc màu quê hương” và “Tình người xứ Trầm - Sức mạnh đại đoàn kết”. Thông qua 16 tiết mục ca múa nhạc, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, chương trình mang đến cho khán giả nhiều sắc màu nghệ thuật đặc sắc.

Lãnh đạo phường Nha Trang cùng các đại biểu giao lưu với các câu lạc bộ văn nghệ.

Chương trình còn tạo không khí vui tươi, gắn kết thông qua điệu múa sạp và giao lưu giữa lãnh đạo, đại biểu, các câu lạc bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.